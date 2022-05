Dove si sono sposati Kourtney Kardashian e Travis Barker: la location del terzo matrimonio in Italia Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta in Italia. Vediamo la location del loro matrimonio a Portofino.

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati per la terza volta a Portofino

Kourtney Kardashian e Travis Barker hanno pronunciato il fatidico "sì", per la terza volta, in Italia. La location segreta del loro terzo matrimonio è stata svelata nel weekend che ha visto l'intera famiglia Kardashian approdare a Portofino per i festeggiamenti esclusivi. Dopo le nozze a sorpresa in una cappella di Las Vegase il secondo matrimonio, ufficiale, a Santa Barbara, Kourtney Kardashian e il neo marito Travis Barker (il batterista dei Blink 182) sono convolati a nozze per la terza volta proprio a Portofino. Scopriamo la location del loro matrimonio.

Dove si sono sposati Kourtney Kardashian e Travis Barker per la terza volta

La location del matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Il terzo matrimonio di Kourtney Kardashian e Travis Barker è stato celebrato a Portofino, in Italia. Le nozze si sono svolte domenica 22 maggio 2022 nell'antica fortezza del Castello Brown, che domina l'iconica piazzetta del borgo con la sua baia.

Il Castello Brown sopra la baia di Portofino

Il Castello Brown sorge in una delle zone più esclusive di Portofino, sulla collina che domina il borgo, circondato da alcune delle ville più lussuose del jet set internazionale. È una delle location più prestigiose per i matrimoni del jet set internazionale con la sua terrazza panoramica unica al mondo.

Il Castello Borwn dove si sono sposati Kourtney Kardashian e Travis Barker

Le nozze di Kourtney Kardashian e Travis Barker, che si sono sposati per la terza volta a Portofino, si sono sposate dopo in un'altra location. Per i festeggiamenti la coppia più chiacchierata del momento ha affittato il complesso balneare di Domenico Dolce e Stefano Gabbana a Portofino. Qui la festa è continuata con tutta la famiglia Kardashian e gli amici al gran completo.

La baia di Portofino e il Castello Brown

La storia del Castello Brown a Portofino

Il Castello Brown è un0antica fortezza medioevale eretta dai Genovesi in posizione dominante sulla bai di Portofino e a difesa del golfo.

Il piazzale d’ingresso del Castello Brown a Portofino

Nel tempo il castello è stato rimaneggiato e ingrandito varie volte. personaggi illustri sono stati ospitati nella fortezza da Gian Maria Oliato a Napoleone Bonaparte fino alla recente visita della famiglia Kardashian.

Kylie Jenner a Portofino

Dal 1867 al 1905 il castello è passato di proprietà al console inglese a Genova, Montague Yeats Brown, da cui ha preso il nome la fortezza. Il Castello fu poi lasciato in eredità ai figli del console che nel 1949 lo hanno venduto alla famiglia Baber, che hanno trasformato la fortezza in un abitazione civile.

Una vista del Castello Brown a Portofino

Oggi il Castello Brown è di proprietà del Comune di Portofino, dal 1961, che usa gli storici spazi per visite, eventi pubblici e privati.