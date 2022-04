Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi a Las Vegas: il matrimonio con gli stessi abiti dei Grammy Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati, il matrimonio si sarebbe tenuto “a sorpresa” poco dopo i Grammy Awards in una delle tradizionali cappelle di Las Vegas (con tanto di sosia di Elvis che ha officiato l’unione). Complice il fatto che è stato tutto improvvisato, i due hanno sfoggiato dei look “riciclati”.

A cura di Valeria Paglionico

Kourtney Kardashian e Travis Barker sono tra le coppie "famose" più affiatate degli ultimi tempi: dopo la romanticissima proposta di matrimonio sulla spiaggia di Montecito con 6.000 rose rosse e un enorme e prezioso anello di fidanzamento, nelle ultime ore i due hanno pronunciato il fatidico sì. Era da tempo che apparivano inseparabili sia sui social che sui red carpet internazionali, ma è solo dopo i Grammy Awards che hanno deciso di coronare il loro sogno d'amore. Il matrimonio è stato celebrato "a sorpresa" in una delle tradizionali cappelle di Las Vegas e, complice il fatto che i due avevano appena partecipato a un evento mondano, non sono mancati i dettagli glamour.

Il matrimonio a sorpresa di Kourtney Kardashian e Travis Barker

A meno di sei mesi dalla proposta di nozze, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati. Niente cerimonia spettacolare e centinaia di invitati, i due hanno "improvvisato" pronunciando il fatidico sì a Las Vegas, per la precisione nella One Love Wedding Chapel, dove, come da tradizione, a officiare l'unione è stato un sosia di Elvis Presley. Ad accompagnare la coppia c'erano solo altre quattro persone (probabilmente del loro staff), che hanno immortalato ogni momento del rito con i loro smartphone, anche se al momento nessuno di loro ha condiviso nulla sui social. Una volta usciti dalla cappella Kourtney e Travis hanno comprato due mazzi di rose come bouquet e li hanno lanciati in segno di buon augurio.

Kourtney Kardashian e Travis Barker ai Grammy Awards 2022

Kourtney Kardashian e Travis Barker sposi in total black

Cosa hanno indossato Kourtney Kardashian e Travis Barker per il matrimonio a sorpresa? Essendo stata una cerimonia improvvisata, hanno "riciclato" gli outfit sfoggiati sul red carpet dei Grammy Awards 2022. Niente abito bianco per lei e smoking classico per lui, i due non si sono cambiati dopo la nota cerimonia di premiazione e si sono presentati nella cappella di Las Vegas in total black. La sorella di Kim portava una jumpsuit scollata e con dei tagli cut-out sui fianchi firmata Ochs, Travis un completo Givenchy con pantaloni over e gilet lungo che lasciava in mostra i tatuaggi sulle braccia. A portare un tocco di colore, solo il maxi trench fucsia acceso del batterista. Come se non bastasse, nessuno dei due ha rinunciato agli occhiali da sole scuri nonostante fosse sera. Che avessero programmato tutto o meno, non importa, l'unica cosa certa è che il loro matrimonio è stato glamour e rock.