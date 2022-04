Grammy 2022, i look sul red carpet: Dua Lipa torna bionda, Lady Gaga è una diva con lo strascico Dall’abito bondage di Dua Lipa al red carpet di coppia di Elettra Lamborghini, da Hailey Bieber a Billie Eilish, le star brillano sul red carpet dei Grammy Awards a Las Vegas.

A cura di Beatrice Manca

Hailey Biber in Saint Laurent, Dua Lipa in Versace, Lady Gaga in Giorgio Armani Privé

La stagione dei premi è iniziata: dopo la notte degli Oscar, tornata ai fasti pre pandemia, è la volta dei Grammy Awards, le statuette più ambite nel mondo della musica. I red carpet tornano ad affollarsi di star che indossano creazioni d'alta moda, tra abiti da sogno e dettagli eccentrici. Il red carpet dei Grammy infatti è famoso per ospitare outfit più audaci, ironici o provocatori rispetto ad altre cerimonie più patinate. A rubare la scena è stata Dua Lipa, accompagnata dalla sua "fata madrina" Donatella Versace, che ha sfoggiato un radicale cambio di look. Moltissime le coppie: da Hailey e Justin Bieber, vere icone di stile, a Afojack e Elettra Lamborghini, passando per John Legend e Chrissy Teigen. Ecco i look più spettacolari visti sul red carpet.

Dua Lipa con l'abito bondage ai Grammy 2022

Tra le star più attese c'era sicuramente Dua Lipa, una vera regina del red carpet, capace di incantare ogni volta con look audaci e sensuali. Sul red carpet ha lasciato tutti a bocca aperta con un radicale cambio di look: ha detto addio alla chioma nero corvino per sfoggiare capelli biondo platino, lunghi e liscissimi. Merito di Donatella Versace, la sua "fata madrina" della moda, che ha creato per lei un look mozzafiato: la cantante indossava un abito lungo fino a terra con cinghie che si intrecciavano sul petto e un pesante collare dorato.

Dua Lipa in Versace

Il look bondage è una riedizione di un famoso abito creato da Gianni Versace negli anni Novanta (e sfoggiato, tra le altre, da Cindy Crawford). L'abito ha fatto epoca: Dua Lipa lo indossa in una nuova versione sensuale e glamour, con dettagli dorati e maxi gioielli. Alla cerimonia era presente Donatella Versace in persona, protagonista di una gag con la cantante e Megan The Stallion.

Leggi anche Lady Gaga in versione bon-ton: sul red carpet sfila in nero con lo chignon

Dua Lipa ai Grammy Awards

Lady Gaga è la diva dei Grammy 2022

La chioma raccolta in morbide onde, i gioielli da mille e una notte e l'abito asimmetrico con lo strascico: Lady Gaga ci riporta indietro nel tempo con l'abito da diva firmato Giorgio Armani Privé. L'attrice e popstar ha indossato un abito nero, lungo e aderente, con un drappeggio bianco nella parte posteriore che terminava in uno strascico.

Lady Gaga in Giorgio Armani Privé

Sono ben lontani i tempi delle provocazioni e degli eccessi (ricordate il vestito di carne?) ora ogni look della popstar è il trionfo del glamour dal sapore retrò. Lady Gaga si è anche esibita durante la serata con un abito drappeggiato color turchese senza spalline firmato Elie Saab, completato da un maxi fiocco sulla schiena.

Lady Gaga in Elie Saab Haute Couture

Le star in total black sul red carpet

Da un parte i colori più accesi – dal rosa al verde prato – dall'altra l'eleganza del total black. Il red carpet dei Grammy non conosce mezze misure. Jared Leto ha fatto il suo ingresso con un cappotto nero Gucci e una camicia trasparente, mentre Billie Eilish ha scelto un look geometrico ed eccentrico firmato Rick Owens. La giovane popstar ha rispolverato la vena grunge degli esordi: occhiali da sole, anfibi, abiti oversize che nascondono il corpo. Il tutto, però, con un tocco di glamour in più. Ha scelto il total black anche Avril Lavigne, che si conferma la "punk princess" per eccellenza: l'abito nero aveva un maxi spacco centrale e dettagli gotici.

Billie Eilish in Rick Owens

I look di coppia ai Grammy Awards

Quando la moda è una questione di cuore: sul red carpet dei Grammy hanno sfilato moltissime coppie. Hailey Bieber è tornata sul red carpet dopo il ricovero in ospedale, sfoggiando un abito bianco scivolato super chic firmato Saint Laurent. Accanto a lei il marito Justin Bieber con un completo oversize firmato Balenciaga, completato da un berretto in lana rosa fucsia.

Justin e Hailey Bieber

Mai come quest'anno abbiamo visto un trionfo di strascichi colore e abiti vaporosi ai Grammy. Un esempio è l'abito rosa di Chrissy Teigen, arrivata sul red carpet insieme al marito John Legend. L'ex modella ha sfoggiato un look da vera principessa: un abito da ballo senza spalline, un tripudio di rouches color confetto.

John Legend e Chrissy Teigen

Ai Grammy 2022 c'era anche Paris Hilton, per la prima volta insieme al marito Carter Reum: la coppia si è sposata pochi mesi fa e l'ereditiera ha sfoggiato un abito trasparente ricoperto di cristalli, in pieno stile Paris. Non poteva mancare una quota italiana: tra le star dei Grammy c'era anche Elettra Lamborghini insieme al marito Afrojack.

Elettra Lamborghini e Afrojack

La coppia ha sfoggiato look coordinati in total black: camicia stampata per lui, abito con maxispacco per lei.