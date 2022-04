Donatella Versace ai Grammy: sale sul palco e “strappa” i vestiti uguali di Dua Lipa e Megan Thee Stallion Dua Lipa e Megan Thee Stallion sono arrivate sul palco con lo stesso vestito (per una buona ragione) ma lo sketch è finito in maniera del tutto inaspettata.

La stilista Donatella Versace è stata protagonista di uno dei momenti cult della cerimonia dei Grammy Awards 2022. La stilista ha firmato gli outfit di Dua Lipa, che ha sfilato sul red carpet con un abito bondage, e della cantante Megan Thee Stallion: le due star sono salite sul palco per annunciare il premio "Best New Artist" con outfit identici, inscenando una gag e lanciandosi frecciatine a vicenda. A quel punto è intervenuta la stilista in persona che ha preso in mano la situazione (letteralmente) risolvendo la questione look in maniera del tutto inaspettata.

Donatella Versace sul palco dei Grammy 2022

Donatella Versace non è una semplice stilista: è una diva a tutti gli effetti ed è un'icona planetaria. La designer è arrivata a Las Vegas per la cerimonia dei Grammy e ha sfilato sul red carpet indossando una sua creazione, un minidress verde lime con corsetto incorporato abbinato agli stivali con il tacco. Durante la cerimonia però ha avuto il suo momento da protagonista: si è cambiata d'abito ed è salita sul palco per dividere Megan Thee Stallion e Dua Lipa che si accusavano a vicenda di essersi copiate i look, due abiti neri (ovviamente) Versace. "Mi avevano detto che avevo l'esclusiva – ha esordito Dua Lipa – dovrò fare un discorsetto a Donatella".

La stilista è salita sul palco dicendo in italiano: "Basta ragazze, basta!" e ha pensato di risolvere la contesa a modo suo. Ha letteralmente ‘strappato via' le gonne dei vestiti, rivelando i leggings in vernice sotto gli abiti. "Queste sono le mie ragazze!", ha detto orgogliosa, prima di lasciare il palco.

Perché Dua Lipa e Megan Thee Stallion avevano lo stesso abito

Immaginate di andare a un evento così importante e trovare una persona che è vestita esattamente come voi. È quello che è successo – per finta – a Dua Lipa e Megan Thee Stallion che hanno consegnato il premio a Olivia Rodrigo sfoggiando outfit simili, ma non identici, con maxi gioielli dorati, leggings in vinile e guanti da dark lady. Ovviamente in questo caso era tutto preparato: Dua Lipa e Megan si erano vestite così per rendere omaggio a una grande regina del pop scomparsa, Whitney Houston.

Nel 1998 si trovò sul palco accanto alla sua "rivale", Mariah Carey, con lo stesso abito addosso. Dopo un breve scambio di battute si strapparono i vestiti per differenziare i look, scherzando sulla loro rivalità gonfiata dai giornali. Dua Lipa e Megan Thee Stallion hanno ricevuto il testimone, reinterpretando lo sketch vent'anni dopo: saranno le nuove nemiche-amiche del pop?