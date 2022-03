Dua Lipa brilla sul palco: sul body scintillante migliaia di cristalli Dua Lipa nella performance di chiusura del suo tour Future Nostalgia indossa una creazione scintillante della sua Maison preferita. Per realizzare il body personalizzato sono servite 2320 ore e 240 mila cristalli.

A cura di Giusy Dente

Dua Lipa in Mugler, foto via Instagram @lorenzoposocco

Cantante di talento e icona di stile: Dua Lipa ha scalato le classifiche mondiali, ma si è imposta anche con i suoi look. La giovane cantante riesce sempre ad attirare l'attenzione e a distinguersi con originalità, studiando gli outfit in ogni dettaglio. E non si risparmia anche quando si tratta di sperimentare qualcosa di nuovo, passando con disinvoltura dallo street style agli abiti da sera. Sicuramente il meglio di sé lo dà sui red carpet e ovviamente quando si esibisce sul palco. Al momento è in tour con l'album Future Nostalgia, uscito nel 2020: finalmente i concerti a lungo rimandati per la pandemia si stanno svolgendo, in città sparse in tutto il mondo. Per l'occasione la star ha scelto di non passare inosservata, tra look fluo e scintillanti.

Dua Lipa e Casey Cadwallader, foto via Instagram @cadwallader

Dua Lipa e Mugler, storia di un lungo amore

I look del tour Future Nostalgia sono frutto del lavoro di Dua Lipa e dello stylist Lorenzo Posocco. Sul palco la star indossa creazioni firmate Balenciaga, Marine Serre e Mugler. Di Balenciaga per esempio è la tuta fluo (color giallo evidenziatore!) con stivali integrati e guanti fino al gomito abbinati. Mugler invece è uno dei suoi brand preferiti. Della Maison francese, per esempio, erano i look sfoggiati agli MTV European Music Awards 2019 a Siviglia. Prima giacca oversize azzurra, abbinata a body cut-out e calze velate della collezione Primavera-Estate 2020. Poi, per l'esibizione, body cut-out nero con calze velate della stessa linea. E ancora di Mugler era l'abito da sera con maxi spacco e tempestato di perline indossato ai Global Awards 2020 (della collezione Autunno 2020).

Dua Lipa in Mugler, foto via Instagram @cadwallader

La Maison francese già aveva disegnato appositamente per lei una jumpsuit con gocce di cristalli ricamate, indossata in occasione del concerto Studio 2054, il 27 novembre 2020. Stavolta il designer americano Casey Cadwallader (direttore creativo della Maison) ha disegnato per lei un'altra jumpsuit scintillante (anche in questo caso abbinata a guanti lunghi neri), impreziosita da ben 240 mila cristalli. Per realizzarla sono servite in tutto 2320 ore.