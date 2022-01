I cuori sui capelli di Dua Lipa ci riportano nei Duemila con il trend della chioma disegnata Dua Lipa ha fatto impazzire i fan con un nuovo e originale hairstyle: ha ripreso l’iconico bicolor, ma aggiungendo ulteriori dettagli colorati tra le ciocche.

A cura di Giusy Dente

Instagram @dualipa

Dua Lipa quando vuole stupire i suoi fan sa benissimo come farlo e solitamente agisce attraverso i capelli. Le sua trasformazioni, in fatto di hairstyle, sono amatissime e nel corso del tempo ha sfoggiato diversi look, tutti di successo. Il suo stile unico non a caso è imitatissimo: la popstar detta le mode e lancia le tendenze. La popstar non ha alcuna paura di cambiare, durante la carriera è passata dalla chioma bionda a quella nera fino all'iconico bicolor (meglio conosciuto come skunk hair), dal bob alla chioma lunga. Stavolta invece ha puntato sui qualcosa di davvero eccentrico e ancora più colorato: guardarlo è come fare un tuffo indietro nel tempo, direttamente negli anni Duemila.

Tutti gli hair look di Dua Lipa

La cantante ormai ha i capelli scuri da un bel po', ma tutti sanno benissimo che in fatto di hairstyle è una vera e propria trasformista, incapace di sfoggiare lo stesso look per troppo tempo. E in effetti in questi anni le trasformazioni sono state tantissime! Quando ha esordito, nel mondo della musica era il 2015 e aveva i capelli scuri con la frangia. Da quel momento in poi non ha mai avuto paura di osare, anche con cambiamenti drastici, stravolgendo la sua immagine. Uno dei look più iconici è certamente quello bicolor: capelli neri su lunghezze e radici, ma con la parte superiore bionda. La quarantena è stato il momento in cui ha sperimentato di più, cimentandosi col fai da te: dopo il rosa, l’arancione e il rosso, è passata anche al fucsia.

Instagram @dualipa

La trasformazione di Dua Lipa

Si tratta probabilmente di extension o di una parrucca, ma i fan di Dua Lipa sono andati in tilt quando hanno rivisto del biondo tra i capelli della loro beniamina, colore che ha abbandonato da un po' e che in tanti vorrebbero che riprendesse, andando a leggere i commenti sui social. Potrebbe essere quindi un look di transizione o di prova, in vista di un nuovo cambiamento: fatto sta che ha scelto qualcosa di davvero originale. La 26enne sta trascorrendo alcuni giorni al caldo, sfoggiando i suoi migliori look da spiaggia (immancabili i micro bikini sgambati che tanto ama).

Instagram @dualipa

Ha optato per un'acconciatura davvero colorata, che riprende in parte l'iconico bicolor che è poi diventato un must per tantissime celebrities. Se ne sono lasciate conquistare per esempio Miley Cyrus (capelli biondi e mèches scure) e Billie Eilish (la chioma metà verde e metà nera di recente abbandonata). Dua Lipa stavolta lasciando la base nera ha aggiunto del biondo solo sulla parte superiore, a partire dalle radici fino alle punte e ha aggiungento dei dettagli colorati tra le ciocche, dei veri e propri disegnini. Si intravedono dei cuori e diversi tocchi di rosa, verde fluo e arancione. Come recita la didascalia, sembra che abbia tutta l'intenzione di risplendere.