video suggerito

Tagli di capelli per over 50: i trend da seguire nella primavera 2024 Quali sono i tagli di tendenza per over 50? Nella primavera 2024 spopolano le acconciature corte ma esistono delle alternative valide anche per coloro che non vogliono rinunciare alle lunghezze: ecco le idee a cui ispirarsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

La primavera 2024 è ormai arrivata e con lei anche la voglia di uscire più spesso, di godersi il sole e le temperature sempre più calde con le persone care. Quale migliore occasione di questa per aggiungere un tocco di novità al proprio look? Si può partire dai capelli, soprattutto quando si sono superati i 50 anni. Con l'avanzare dell'età, infatti, si può approfittare di questo periodo dell'anno per rendere la propria acconciatura sbarazzina, naturale e pratica, creando un impeccabile effetto anti-age senza rinunciare ai trend più gettonati di stagione. Ecco quali sono i tagli giovanili su cui puntare in questi mesi che precedono l'estate.

Il taglio corto e anti-age da avere in primavera

Le tendenze della primavera 2024 in fatto di capelli sono le più svariate ma i tagli corti sono destinati a spopolare tra le over 50 che intendono sveltire e aggiungere un tocco di naturalezza alla loro immagine. Chi deve puntare su queste acconciature? Coloro che hanno i capelli fragili che tendono a spezzarsi facilmente, i tagli corti le aiuteranno ad apparire ringiovanite e sempre in ordine. Le più audaci (e amanti delle tendenze di stagione) possono scegliere il pixie cut dall'animo grintoso, pettinatura che mette in risalto i lineamenti del viso. Da portare liscio o mosso, magari anche con qualche filo grigio che si intravede, l'effetto anti-age sarà sempre assicurato.

Olivia Colman

Tagli capelli medi: il bob è versatile e raffinato

Chi preferisce le lunghezze medie, invece, può optare per il bob, ovvero il classico caschetto. Questo taglio permette di sbizzarrirsi con la fantasia: può essere portato con o senza frangia (meglio se a tendina), può essere più o meno corto, scalato o dritto, ondulato o liscio, l'importante è rimanere fedeli al proprio stile, così da non risultare eccessive o fuori luogo. Se si intende sfoggiare una piega super trendy, l'ideale è rendere l'acconciatura tondeggiante sulle punte, magari con delle onde morbide e leggere. A prescindere dal colore, il carré è versatile e raffinato, si adatta a ogni tipo di chioma e soprattutto risulta essere pratico anche quando le temperature cominciano a salire.

Jodie Foster

Il caschetto liscio di Jennifer Aniston

Una star over 50 che ha contribuito a rendere il caschetto un taglio anti-age? Jennifer Aniston, che ormai da diversi mesi sfoggia un bob dritto lungo fino alle spalle. Punta sempre su uno styling extra liscio e con la riga laterale, a prova del fatto che anche una piega di questo tipo riesce a ringiovanire l'immagine all'istante. Certo, sembra essere riuscita a "fermare il tempo" non solo grazie all'acconciatura, ma è chiaro che l'hair look le ha donato un aspetto ancora più fresco e sbarazzino.

Jennifer Aniston

Il bixie è il taglio più trendy di stagione

Le over 50 che vogliono ringiovanire la loro immagine ma allo stesso tempo essere davvero "sul pezzo" in fatto di tendenze hair farebbero bene a chiedere al parrucchiere un bixie, ovvero un mix di bob e pixie cut. Si tratta di un taglio corto ma non troppo, dalle linee moderne, leggere e avvolgenti.

Sharon Stone

Si adegua a tutte le forme del viso, può essere portato liscio o mosso, spettinato o extra liscio, risultando incredibilmente versatile e soprattutto sbarazzino.

Jamie Lee Curtis

I tagli lunghi per over 50

Quale taglio dovrebbero scegliere le over 50 che non intendono rinunciare alle lunghezze per la primavera 2024? Le acconciature medie che arrivano alle spalle, da attualizzare con scalature e styling spettinato che donano volume a tutta la chioma, dalle radici alle punte. Con questi piccoli "trucchi", infatti, si evita di rendere la propria immagine troppo formale, pesante o impostata. Insomma, i tagli di tendenza quando si superano i 50 anni sono davvero i più svariati e soprattutto vanno incontro a ogni tipo di esigenza.

Michelle Pfeiffer