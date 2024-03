Nuovo colore di capelli per Aurora Ramazzotti: per la primavera 2024 sceglie il nero corvino Aurora Ramazzotti da quando è diventata mamma del piccolo di Cesare è alle prese con diverse problematiche legate ai suoi capelli, tra ciuffi ribelli e frangia ingestibile. Per l’arrivo della primavera 2024, però, ha voluto cambiare look optando per una chioma corvina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti si prepara a festeggiare il primo compleanno di suo figlio Cesare, nato lo scorso 30 marzo. Durante la gravidanza e nel suo primo anno da mamma, la gestione dei capelli è stata uno dei temi che ha raccontato e condiviso sui social. Negli ultimi mesi, infatti, l'influencer ha dedicato diverse storie su Instagram ai suoi baby hair, piccoli ciuffi che crescono partendo dall'attaccatura dei capelli: diventati quasi incontrollabili, hanno scatenato l'ironia di Aurora Ramazzotti. Per questo motivo, la 27enne ha optato per una frangia alla francese che potesse coprire i ciuffi ingestibili. Nelle ultime foto condivise sui social, però, è impossibile non notare un cambio di look per l'arrivo della primavera.

Aurora Ramazzotti con i capelli mori

Il nuovo colore di Aurora Ramazzotti

In un divertente post su Instagram, Aurora Ramazzotti ha postato una serie di selfie dove vediamo il nuovo colore di capelli. Per la primavera 2024, l'influencer ha deciso di optare per una tonalità nera, che ricorda, ad esempio, le nuances corvino del color testa di moro. A far risaltare ancora di più il nuovo hairstyle, Aurora Ramazzotti ha indossato un top verde menta e una tinta cherry red sulle labbra, creando un forte contrasto tra la sua pelle molto diafana e i capelli scurissimi. Una tonalità che sicuramente vedremo diffondersi in questa Primavera/Estate 2024.

Aurora Ramazzotti con i capelli corvini

Nel post vediamo diversi scatti che mettono in risalto il colore di capelli e anche la chioma ormai molto lunga dell'influencer: la stessa Ramazzotti ha ironizzato in un messaggio a un'amica scrivendole "scusa Marghe mi stavo facendo 80 selfie", suscitando l'empatia di molti followers che le hanno rivelato di fare lo stesso.

Il nuovo colore di capelli di Aurora Ramazzotti