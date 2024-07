video suggerito

È l’estate dei wet hair: i segreti per fare i capelli effetto bagnato amati dalle celebrity Belén, Elodie, Valentina Ferragni, Sharon Stone: le celebrity si sono fatte conquistare dai wet hair. I capelli effetto bagnato sono la tendenza dell’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Belen Rodriguez, Elodie

Caldo, afa, sudore, sabbia, salsedine: d'estate tenere i capelli in ordine e puliti, soprattutto quelli lunghi, sembra una missione impossibile. C'è chi, per eliminare il problema alla base, ci dà un taglio direttamente: via libera a caschetti, long bob, chiome scalate alleggerite, più facili da gestire. C'è poi chi si specializza con i raccolti, vista la difficoltà di tenere soprattutto di giorno la chioma sciolta sulle spalle: quindi sì a chignon e treccine (una tendenza intramontabile amatissima dalle celebrity). Una valida alternativa, per un look dal sapore decisamente estivo, che però comunica tutt'altro che pesantezza, è l'effetto bagnato. I wet hair sono gettonatissimi e facili da realizzare. Bastano pochi passaggi e poche accortezze per un risultato top.

Le celebrity fan dei wet hair

Con l'arrivo dell'estate le celebrity si sono fatte conquistare dai wet hair, una tendenza che con l'arrivo della stagione più calda prende sempre piede: è un'acconciatura facile, fresca, giovanile, perfetta sia in città che in spiaggia. Elodie l'ha proposta sul palco del Tim Summer Hits, abbinata a un look vedo-non vedo. Sharon Stone l'ha scelta durante il suo viaggio in Italia: qui è salita sul palco del Taormina Film Festival per ricevere il prestigioso Cariddi d’oro. Ha puntato su questyo hair style anche Valentina Ferragni, quando è volata a Parigi in occasione della Settimana della Moda, per la sfilata di Schiaparelli. Capelli effetto bagnato sui social anche per Belen Rodriguez e Sophie Codegoni.

Valentina Ferragni

Come fare i wet hair

Gli step per realizzare questo hair look sono pochi e semplici, ma vanno eseguiti con attenzione, per ottenere un risultato davvero di grande effetto. Questo styling d'estate è perfetto per ogni occasione, dalla spiaggia alla piscina, dall'aperitivo in città al party in discoteca; la resa è ottima sia su capelli lunghi che corti. Il primo passo è preparare adeguatamente i capelli dopo lo shampo, utilizzando un conditioner adatto, che renda la chioma liscia e morbida, facile da districare. Il balsamo serve anche a idratare bene in questa fase. L'alternativa, è bagnare i capelli lavati in precedenza.

Sharon Stone

La fase successiva prevede l'applicazione di un gel, rigorosamente a lunga tenuta, da distribuire bene dalle radici al retro delle orecchie, senza toccare le lunghezze nella loro interezza. Poi col pettine si procede portando i capelli all'indietro, o disegnandoli a proprio piacimento, magari creando delle linee più "strutturate" coi denti del pettine, per un effetto più grafico e cool. L'ultimo passaggio è quello del fissaggio, con uno spray shine lucidante a lunga tenuta, da asciugare poi leggermente col diffusore, non col phon.

Sophie Codegoni

Il segreto per wet hair scintillanti

Il tocco in più, per chi non vuole passare inosservato, è utilizzare della lacca glitterata sui capelli o addirittura abbinarla a dei gel colorati, che danno un aspetto particolarmente sbarazzino e trendy, scintillante e accattivante. Solo per chi è davvero intenzionate a esagerare.