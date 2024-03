Aurora Ramazzotti e l’incidente di stile coi capelli: la frangia prende la piega sbagliata Qualcosa deve essere andato storto nella messa in piega e Aurora Ramazzotti, ma ha trovato il modo per ironizzarci sù, scherzando sulla sua frangia disordinata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti

SOS frangia: Aurora Ramazzotti ha qualche problema a gestire la sua chioma, ultimamente! Ma la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, come sempre, ha trovato il modo di ironizzare anche su questo. Sui social ha sempre dato spazio alla sua quotidianità presentata in modo autentico, senza tralasciare gli aspetti poco glamour ed evitando di prendersi eccessivamente sul serio. Lo ha fatto anche durante la gravidanza e dopo il parto. Ne ha raccontato i momenti belli, ma si è spesso soffermata sulle problematiche da neo mamma, sia quelle nei confronti dei cambiamenti del proprio corpo che quelle relative alla gestione casalinga di un bebè. Proprio la maternità, le ha causato la perdita dei capelli, fenomeno molto frequente in questi casi. "Dopo il parto pensavo di diventare pelata" ha detto in passato, ma poi piano piano sono spuntati dei capelli nuovi. Da tempo è fedele alla frangia, ma non sempre riesce a metterla perfettamente in piega.

Aurora Ramazzotti, problemi con la messa in piega

A volte sui social ci imbattiamo in tutorial che propongono la realizzazione di make-up o di acconciature che, eseguiti dagli altri, sembrano facili da replicare. Ma il disastro è poi dietro l'angolo, quando ci cimentiamo per copiare il look. Ad Aurora Ramazzotti è successo qualcosa di simile. L'hairstylist Roberto Faruggia le ha dato dei consigli per sistemare la frangia, ma qualcosa è andato storto. Quello che doveva essere il segreto per aprire la frangetta rendendola ancora più bella, si è trasformato in un tocco malriuscito, con due ciuffi letteralmente all'insù.

La 27enne ha condiviso le foto della messa in piega non proprio perfetta: il leggero colpo di piastra suggerito, non ha funzionato. "Devo decisamente capire come gestirla. Sembro Bill Kaulitz nel 2007" ha scritto Aurora Ramazzotti, tornando indietro nel tempo e facendo fare ai suoi follower un tuffo nel passato, quando i Tokio Hotel erano nel pieno del loro successo. Il leader del gruppo era solito sfoggiare una capigliatura stranissima, con i capelli strutturati in modo da tenere le ciocche rivolte tutte verso l'alto.

