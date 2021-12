Skunk hair, il trend da seguire nel 2022: i capelli bicolor sono i più amati dalle star Volete sapere qual è l’hair trend da seguire nel 2022? Quello dei capelli bicolor, meglio conosciuto come skunk hair. Si tratta di una moda ispirata agli anni ’90 che da qualche tempo a questa parte è tornata a spopolare, diventando gettonatissima tra le star.

A cura di Valeria Paglionico

Il 2021 è terminato ed è arrivato il momento di capire quali saranno le mode più fashion del nuovo anno. Così come successo negli ultimi mesi, i look ispirati agli anni ’90 continueranno a spopolare. Se fino ad ora, però, i must-have erano solo abiti e accessori, dai crop top ai pantaloni a vita bassa, ora il mood Ninetees ha invaso anche il settore beauty. Volete sapere quale sarà la tendenza hair più gettonata del 2022? Quella dei capelli bicolor, meglio conosciuta come skunk hair: ecco di cosa si tratta e chi sono le celebrities che già da qualche tempo non possono fare a meno di seguire il trend.

Skunk hair, la moda nata negli anni '90

Com’è nata la moda degli skunk hair? Bisogna tornare indietro nel tempo, per la precisione alla fine degli anni ’90 quando le Spice Girls divennero la prima girl band del mondo. Il loro stile fatto di tubini attillati, maxi zeppe e crop top ha fatto storia ma c’era un dettaglio in particolare che era imitatissimo: l’hair look di Geri Halliwel.

Geri Halliwell ai tempi delle Spice Girls

Ginger Spice portava i capelli rosso fuoco ma con due ciocche biondo platino sul davanti: è stata proprio lei a dare vita all’originale trend dei capelli bicolor. Oggi, sebbene siano passati quasi 30 anni da allora, la tendenza sta nuovamente impazzando e sono moltissime le star che non hanno potuto fare a meno di seguirla.

Billie Eilish con i capelli neri e verde fluo

Le star con i capelli bicolor

La prima a seguire il trend egli skunk hair è stata Dua Lipa, che fino a qualche tempo fa sognava un’adorabile chioma platino e castana. A seguirla è stata Billie Eilish, che prima dell’attuale caschetto biondo ha fatto diventare iconici i suoi capelli neri sulle punte e verde fluo sulle radici

Dua Lipa

L’ultima a essersi ispirata agli anni ’90 in fatto di hair look è stata Miley Cyrus, che proprio qualche giorno fa ha cambiato stile in modo drastico, puntando tutto su un caschetto nero e biondo ossigenato. Insomma, i capelli bicolor stanno vivendo un vero e proprio revival: in quanti seguiranno questa moda rock e grintosa nel 2022?