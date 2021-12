Dua Lipa cambia look: taglia i capelli e stupisce col caschetto sbarazzino Dua Lipa ha stupito i fan con un drastico cambio look: ha tagliato i lunghi capelli passando a un caschetto mosso che le arriva all’altezza del mento.

Instagram @dualipa

L'inverno ha portato desiderio di cambiamento e le celebrities hanno cominciato a modificare drasticamente i loro look. Billie Eilish, che aveva stupito i suoi fan tingendo i capelli di biondo, adesso è tornata alle origini passando di nuovo alla chioma scura. E anche Zendaya ha sentito l'esigenza di un cambiamento, forse complice il film Spider-Man No Way Home a cui ha preso parte e che è da poco uscito nelle sale. L'attrice ha sfoggiato pochi giorni fa dei nuovi capelli ramati, in linea con gli iconici capelli rossi della protagonista femminile del fumetto originale, l'indimenticabile Mary Jane di cui Spiderman è innamorato. All'elenco si aggiunge ora anche Dua Lipa,

Dua Lipa cambia hair look

Dua Lipa ha stupito i fan con un nuovo hair look davvero drastico. Non è la prima volta. Questa estate aveva sfoggiato una chioma rosso fuoco, mentre in quarantena si era sbizzarrita tra diversi colori accesi passando in pochi mesi dal rosa confetto (realizzato chiedendo aiuto al fidanzato Anwar Hadid) all'arancione, dal rosso fragola fino al fucsia acceso. Questa volta invece è passata dai capelli lunghi e lisci con cui eravamo soliti vederla da tempo a un bob mosso corto fino al mento.

Instagram @dualipa

La rivelazione è stata fatta attraverso una serie di foto condivise su Instagram dalla cantante, che al momento sta lavorando alla campagna fotografica della fragranza Libre di Yves Saint Laurent, brand di cui è testimonial. Su Instagram la didascalia della galleria fotografica è proprio un ringraziamento alla famiglia Saint Laurent e la prima immagine vede il team al completo al lavoro sul set. Solo scorrendo la gallery si può trovare la sorpresa nascosta, cioè la modella col nuovo taglio di capelli. Il risultato finale è di grande effetto nella sua semplicità, ma soprattutto pratico e comodo. Le sarà di certo servito coraggio per un taglio così drastico e netto, ma ne è decisamente valsa la pena.