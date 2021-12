Il drastico cambio look di Zendaya, che passa al bob lungo ramato: “Era ora di cambiare” Zendaya ha sfoggiato un nuovo look: un bob lungo di una calda tonalità ramata. Forse il cambiamento ha a che fare con l’uscita del film Spider-Man: No Way Home.

A cura di Giusy Dente

Instagram Story @zendaya

La carriera di Zendaya è in ascesa: la 25enne si è imposta come attrice e come icona di stile, è uno dei nomi di spicco del panorama cinematografico ma anche del mondo della moda. Quest'anno a riconoscere la sua rilevanza in questo settore è arrivato addirittura un premio. Il Council of Fashion Designers of America le ha conferito il Fashion Awards 2021, apprezzando il suo trasformismo, la sua crescita veloce, la sua influenza sui red carpet e soprattutto il coraggio. Lei è una che non ha paura di osare e di sperimentare, senza essere banale riesce a non sbagliare mai un colpo. Da qui il titolo di Icona Fashion dell'anno. L'ultimo evento importante a cui l'abbiamo vista è stata la premiere di Spider-Man: No Way Home, dove ha indossato un abito-ragnatela di Valentino e ha sfoggiato delle lunghe treccine in stile afro, fino metà schiena. A distanza di pochi giorni il suo hair look è decisamente cambiato. Ha mostrato la trasformazione nelle Instagram Stories.

Il nuovo hair look di Zendaya

Capelli lisci, con le treccine, ricci in stile afro: abbiamo visto Zendaya con tantissime acconciature diverse in questi anni, ma stavolta ha davvero stupito tutti. In una Instagram Story ha rivelato il nuovo hair look, scrivendo di averlo voluto realizzare perché era tempo di cambiare. E lo ha fatto drasticamente!

Zendaya, Emmy 2019

L'attrice ha sfoggiato un nuovo colore ramato sui capelli lunghi fino alle spalle, più corti rispetto a prima. Il tutto è stato realizzato dall'hair stylist Sarah Shears di One Eleven. In realtà non è la prima volta che Zendaya opta per delle sfumature di rosso sulla chioma. Agli Emmy 2019 si era presentata con una lunga e vaporosa capigliatura mossa color mogano.

Zendaya, Met Gala 2018

Al Met Gala 2018, invece, aveva sfoggiato un look ispirato a Giovanna d'Arco e lo aveva completato con una parrucca con frangetta, un cortissimo caschetto di una tonalità più fredda di rosso, quasi arancione. L'attrice questa volta invece ha optato per una tinta calda, decisamente perfetta per l'inverno. Ma con molta probabilità la fonte di ispirazione principale è stato proprio il film Spider-Man: No Way Home appena uscito, in cui interpreta Michelle Jones, compagna di classe di Peter Parker-Spiderman. L'originale Mary Jane Watson dei fumetti era caratterizzata proprio da iconici capelli rossi. di Spider-Man.