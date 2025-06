video suggerito

Arisa cambia look: si prepara all’estate col taglio corto e scalato Arisa è stata l’ospite speciale della cerimonia di apertura della parata del 2 giugno ma solo dopo aver partecipato all’evento ha fatto visita al parrucchiere di fiducia: ecco il risultato. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Arisa è tornata a far parlare di sé ma questa volta non c'entrano nulla le foto nuda o gli abiti audaci: ieri ha partecipato alla cerimonia per la celebrazione del 2 giugno che si è tenuta ai Fori Imperiali di Roma, esibendosi sulle note dell'inno di Italia prima della parata, accompagnata dalla Banda Interforze. Per l'occasione è apparsa elegantissima e chic in un tailleur total black con giacca e pantaloni, ma il dettaglio che ha attirato le attenzioni dei fan è stato il nuovo taglio di capelli: ecco come si è mostrata in pubblico e chi ha firmato l'acconciatura inedita.

Il pixie cut di Arisa

Cosa ha fatto Arisa subito dopo aver aperto la parata romana della Festa della Repubblica? Ha fatto visita al suo parrucchiere di fiducia Paolo Di Pofi per fare alcuni piccoli ritocchi all'acconciatura. Il salone Extension Lounge si trova a via del Tritone, Roma, ed è specializzato in trattamenti per la cura dei capelli che bisogno di volume o che tendono a spezzarsi e a cadere. La cantante, che non ha mai nascosto di soffrire di tricotillomania, non poteva che rivolgersi a lui per sfoggiare una chioma impeccabile. Se fino a qualche mese fa aveva puntato su delle extension extra long, da diverse settimane ci ha dato un taglio e appare super fashion con un pixie cut cortissimo e liscio.

Arisa con Paolo Di Pofi

Arisa col ciuffo scalato

A fare la differenza nel nuovo hair look di Arisa è stato il ciuffo: niente più frangia a tendina o capelli dritti, ha optato per una fila laterale morbida con delle ciocche leggermente scalate sopra l'orecchio sinistro. Ha portato il pixie cut extra liscio, mettendo così in risalto il taglio inedito. Come lei stessa ha spiegato in una Stories, condivide un legame speciale con l'hairstylist Paolo Di Pofi: è stato proprio lui a curare le sue trasformazioni con le extension e con le tinture audaci. Ora, però, è tornata "alle origini", anche se non ha rinunciato a un tocco fresco e sbarazzino in vista dell'estate.

Arisa col ciuffo scalato