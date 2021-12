Penelope Cruz, il nuovo drastico cambio look: per le feste osa con una maxi frangia Penelope Cruz ha cambiato look in modo drastico e lo ha rivelato a un evento in suo onore organizzato al MoMA di New York. La diva, oltre ad apparire splendida in un lungo abito rosso, ha anche sfoggiato un’inedita frangetta.

A cura di Valeria Paglionico

Penelope Cruz è un'indiscussa icona di bellezza e, nonostante abbia raggiunto i 47 anni, continua a essere in splendida forma, tanto da far invidia anche alle colleghe giovanissime. Di recente è tornata ad apparire in pubblico, lo ha fatto in occasione di un evento che si è tenuto al Museum of Modern Art di New York (MoMA), dove è stata elogiata per gli straordinari successi raggiunti nella sua carriera. Quale migliore occasione di questa per cambiare look? Oltre a sfoggiare un abito natalizio griffato, ha anche rivelato la sua nuova acconciatura.

L'abito rosso di Penelope Cruz

Penelope Cruz è stata l'ospite speciale di una serata di Gala organizzata al MoMA, ha ricevuto ben 9 minuti di applausi al termine dell'elogio alla sua carriera, dando prova di essere ancora amatissima dopo oltre 20 anni di successi. Per un evento tanto esclusivo ha sfoggiato un look griffato dal mood natalizio. Ancora una volta si è affidata all'eleganza di Chanel indossando un lungo abito rosso fiammante, un modello di raso con la gonna ampia, un maxi fiocco sulla scollatura a barca e un reggiseno gioiello tempestato di cristalli silver. Per completare il tutto ha scelto un paio di sandali neri con tacco e plateau e degli orecchini di diamanti.

Penelope Cruz in Chanel

Penelope Cruz debutta col nuovo hair look

Siamo sempre stati abituati a vedere Penelope Cruz con i capelli sciolti portati con la fila centrale o col ciuffo ma ora ha cambiato drasticamente registro. All'evento newyorkese in suo onore ha sfoggiato un hair look tutto nuovo con la chioma cioccolato dark legata in un morbido chignon. La vera novità, però, sta nella frangia folta e leggermente mossa che ha aggiunto un tocco sbarazzino alla sua immagine. A chi sta bene? A chi ha un viso dai lineamenti minuti e dalle ottime proporzioni, a patto che si eviti l'effetto bombato che la renderebbe retrò. In quante seguiranno l'esempio della diva spagnola per le feste dandoci un taglio?