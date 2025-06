Il look “impossibile” di Bianca Censori: per le strade di Los Angeles con body nude e stivali di peluche

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Quelli che per chiunque sarebbero outfit "impossibili", per Bianca Censori sono invece la normalità. La moglie di Kanye West è nota per i suoi nude look audaci, provocanti, che sfidano le convenzioni: alcuni eccessi le hanno addirittura fatto rischiare la denuncia per atti osceni in luogo pubblico. La compagna del rapper è stata avvistata a Los Angelese, all'uscita da un centro estetico: impossibile non soffermarsi sul suo ennesimo look estremo.

Bianca Censori al centro dell'attenzione

Il mistero circa le scelte di stile di Bianca Censori resiste: è lei a scegliere consapevolmente o è succube della volontà del marito, che le imporrebbe questo abbigliamento? Queste sono le due correnti di pensiero principali, sostenute da chi si interroga sul perché di tutta questa esposizione. Da un lato, quindi, c'è chi considera tutto una precisa strategia di marteking, un modo per far parlare di sé e tenere alta l'attenzione: una pubblicità vera e propria insomma, sfruttata portando l'immagine all'eccesso. Ma c'è anche chi è di parere contrario, chi ha espresso preoccupazione sulla salute della ragazza, che sarebbe invece costretta dal compagno a portare avanti questa comunicazione sfrontata e audace. Èdi questo parere Amber Rose, ex compagna del rapper, che ha parlato per esperienza personale: ha dichiarato di aver vissuto la stessa situazione, le stesse imposizioni. Anche secondo alcuni esperti i nude look non sarebbero una scelta del tutto consapevole, ma il frutto di una totale sottomissione alla volontà del compagno. E mentre parlano di lei psicologi, collaboratori, fan e personaggi vicini, Bianca Censori continua ad alimentare il mistero.

Il nuovo look estremo di Bianca Censori

Non le interessano le critiche, le polemiche, le accuse. La risposta di Bianca Censori è sempre la stessa: spogliarsi, anche dei giudizi. È stata nuovamente avvistata per le strade di Los Angeles, ma stavolta da sola, unicamente con guardia del corpo al seguito. Indossava il capo must del suo guardaroba, quello che per lei è un indumento unico e completo: il body. Anche stavolta lo ha indossato da solo, abbinato unicamente a un paio di occhiali da sole scuri. Ma il pezzo forte del look, decisamente in contrasto col body scollato e sgambato color carne, erano le calzature: degli stivali bianchi pelosi alti fino al ginocchio. Dopo la breve fase coi capelli biondi (una parrucca), è tornata ai suoi capelli neri, ma più lunghi del solito, forse grazie a delle extension, che rendono particolarmente forte la somiglianza con Kim Kardashian, ex compagnia di Kanye West. Anche. il body color carne è un capo che quest'ultima ama molto, difatti è assoluto protagonista della sua linea di intimo modellante.

