video suggerito

Bianca Censori posa completamente nuda e coi capelli biondi sul poster del suo film Addio chioma scura: sul poster del suo primo film, dove posa con un nudo integrale, Bianca Censori ha i capelli biondi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Instagram @biancacensori

Altro che crisi. Bianca Censori e Kanye West non hanno alcuna intenzione di separarsi (come si era vociferato di recente) e stanno continuando a portare avanti insieme i loro progetti professionali. L'ultimo non ha a che fare con la moda, che è l'ambito in cui i due sono più attivi. Il rapper ha da poco lanciato una linea di abbigliamento femminile, ispirata proprio ai nude look estremamente audaci della sua compagna. I due hanno realizzato un film.

Il film di Bianca Censori e Kanye West

Kanye West sui social ha annunciato l'uscita del suo fashion film (costato 25 milioni di dollari) girato tra Italia, Los Angeles, Spagna, Giappone. Alla regia c'è Vanessa Beecroft, il rapper figura come co-produttore (con la compagna) mentre la protagonista è proprio Bianca Censori, che ha recitato con un cast tutto al femminile. Il documentario è incentrato su di lei, sulla sua rappresentazione di donna moderna; esplora il concetto di nudo e oscenità, l'idea del corpo femminile come qualcosa da mostrare senza vergogna né inibizioni. In effetti, della nudità lei ha fatto uno stile di vita.

Instagram @biancacensori

I suoi nude look audaci fanno sempre il giro del mondo e questo ha persino insospettito alcuni fan, preoccupati che questo esibizionismo potesse essere un'imposizione del compagno, che lei fosse insomma plagiata e non perfettamente consapevole delle sue azioni. Anche i genitori si sono detti preoccupati. L'ultima apparizione di coppia è stata forse la più scioccante: la modella era nuda e senza biancheria sul red carpet dei Grammy Awards. E ovviamente, ha scelto il nudo anche per la locandina promozionale del film. La prima si è svolta in un magazzino di Koreatown, a Los Angeles domenica 23 febbraio ed è stata annunciata del tutto a sorpresa s0lo poche ore prima. "Sono così orgoglioso che mia moglie abbia recitato nel suo primo film" ha scritto su Instagram Kanye West.

Leggi anche Il nudo integrale di Bianca Censori: è senza vestiti sul poster del film di Kanye West

Instagram @biancacensori

Il nudo integrale di Bianca Censori

Sul poster del film, Bianca Censori è completamente nuda, fotografata di spalle. La modella ha condiviso anche un altro scatto che la ritrae col nuovo look: è una Polaroid ed è seduta su un pavimento di moquette, con un paio di scarpe dal tacco alto ai piedi. La novità è il colore dei capelli. Bianca Censori ha detto addio alla chioma nera e nello scatto promozionale ufficiale ha i capelli biondi. Sicuramente è una parrucca, anche se in passato ha già sperimentato il biondo platino che non è dunque del tutto inedito, sulla sua testa. Nel tempo coi capelli ha giocato molto passando dal pixie cut al caschetto con frangia e persino il rosa. Insomma, quando si tratta di Bianca Censori ci si può aspettare davvero qualunque azzardo.