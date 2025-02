video suggerito

Kanye West e Bianca Censori "vicini al divorzio": la versione di un collaboratore della coppia Dopo l'apparizione di Kanye West e Bianca Censori ai Grammy Awards sono iniziate a circolare voci sul loro divorzio. A fare chiarezza è stato lo storico collaboratore della coppia.

A meno di due settimane dalla polemica per la loro apparizione sul red carpet del Grammy Awards, è arrivata la notizia del divorzio tra Kanye West e Bianca Censori. Stando a quanto riportato da Daily Mail e TMZ, la moglie del rapper avrebbe ricevuto un pagamento da 5 milioni di dollari. Le cose, però, non starebbero così e a farlo sapere a The Hollywood Reporter è stato Milo Yiannopoulos, rappresentante della coppia.

"Kanye West e Bianca Censori divorziano", poi la smentita

La notizia del divorzio tra Kanye West e Bianca Censori è arrivata nella sera del 13 febbraio, a meno di due settimane dal caso esploso dopo l'apparizione della coppia sul tappeto rosso dei Grammy Awards. In quell'occasione a far discutere era stato il nude look della moglie del rapper e lo sguardo della donna, definito dagli utenti sui social come "assente" e "vuoto", tanto che in molti avevano ipotizzato che fosse stata manipolata dal marito. Non sembra, però, che i due abbiano intenzione di mettere fine al loro matrimonio. "Ye (questo il nome che usa il rapper, ndr) e Bianca trascorreranno insieme San Valentino. Le voci sul loro divorzio messe in giro da alcuni tabloid sono infondate. È la quinta o la sesta volta che la stampa riporta erroneamente che Ye e Bianca si stanno separando? Ho perso il conto" ha chiarito Milo Yiannopoulos, collaboratore e rappresentante della coppia.

Kanye West: "Controllo Bianca Censori"

"Ho il dominio su mia moglie, questo non ha a che vedere con la merda femminista". Sono queste le frasi con cui si apre il messaggio riferito alla moglie condiviso su X da Kanye West. Ha poi continuato scrivendo che, dato sua Bianca Censori ha scelto di stare con un'artista miliardario, non riesce a capire come possa poter dare ascolto a qualcun altro "povero str*onzo". Il duro tweet si conclude così: "Le persone dicono che il look da red carpet è stata una sua decisione. È vero, non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione". E ancora: "Non ho rispetto o empatia per nessuno, perché nessuno può fo**ermi. Amo alcune persone e faccio loro un favore".