"Bianca Censori nuda e Kanye West allontanati dalla polizia ai Grammy", cosa è successo davvero dopo il red carpet Bianca Censori e Kanye West non sono stati cacciati dai Grammy 2025 dopo la sfilata sul red carpet durante la quale la modella, compagna del rapper, si è mostrata nuda, coperta da un velo trasparente, senza biancheria intima. Una fonte vicina alla Recording Academy ha spiegato a TMZ: "La polizia o gli uomini della sicurezza non sono mai intervenuti".

A cura di Gaia Martino

Kanye West e Bianca Censori sono i personaggi più chiacchierati della cronaca rosa di tutto il mondo all'indomani dei Grammy 2025. Il rapper si è presentato sul red carpet insieme alla compagna che per l'evento ha scelto un nude look. Ha sfilato completamente nuda, coperta da un sottile velo trasparente e senza biancheria intima, sul tappeto rosso: ha poi posato davanti ai flash dei paparazzi accanto al compagno prima di lasciare le scene. La loro presenza ha fatto scalpore e alcune testate americane come il DailyMail e PageSix hanno sostenuto che, dopo l'apparizione, i due fossero stati cacciati dall'evento. TMZ ha smentito poco fa, però, tali indiscrezioni.

Cosa è successo a Kanye West e Bianca Censori dopo il red carpet

Kanye West e Bianca Censori non sarebbero stati cacciati dai Grammy 2025 dopo l'apparizione "senza veli". Una fonte vicina alla Recording Academy ha spiegato a TMZ che il rapper "era un ospite invitato come candidato per la migliore canzone rap" e "non è stato allontanato con forza" dall'evento. Si legge che dopo la passeggiata sul red carpet, la coppia è salita in auto per andare via: "La polizia o gli uomini della sicurezza non sono mai intervenuti". A differenza di quanto circolato, TMZ ha smentito anche le presunte chiamate che sarebbero arrivate alla polizia da persone che non avrebbero gradito il nude look della Censori.

Non è la prima volta che Bianca Censori spiazza il suo pubblico con il suo stile. Basti pensare al look scelto per il compleanno di un amico al quale si presentò quasi in topless con un nastro adesivo che le copriva i capezzoli, o quando rischiò la denuncia per essere uscita in pubblico con il seno in vista per le strade di Los Angeles. Il look scelto per il red carpet dei Grammy 2025 potrebbe essere un tentativo di replicare la copertina dell'album di Kanye West, Vultures, o semplicemente una strategia di marketing.