Kanye West e Bianca Censori verso il divorzio: "A lei un pagamento di 5 milioni" Lo riporta in esclusiva il Daily Mail. L'indiscrezione arriva a pochi giorni dal caso enorme esploso con la sfilata sul red carpet di Censori completamente nuda al fianco del marito.

A cura di Andrea Parrella

Kanye West e la moglie Bianca Censori si sarebbero separati e avrebbero apparentemente imboccato la via verso il divorzio. Lo riporta in esclusiva il Daily Mail. L'indiscrezione arriva a pochi giorni dal caso enorme esploso con la sfilata sul red carpet di Censori completamente nuda, al fianco del rapper, a un evento a cui la coppia non era stata invitata.

I termini dell'accordo di divorzio: "A Censori 5 milioni"

Secondo quanto riportato, tra i due ci sarebbe un accordo verbale per il quale Bianca Censori riceverebbe un pagamento di 5 milioni di dollari. Un matrimonio che arriverebbe a tre anni circa dalle nozze, dopo che nel 2022 Kanye West, che oggi si fa chiamare Ye, aveva divorziato da Kim Kardashian. Da quanto si apprende, i documenti legali del divorzio dovrebbero arrivare a breve e prevederebbero che Censori resti, almeno per il momento, nella villa da 35 milioni di dollari a Los Angeles. Si legge sul Daily Mail che in questo momento Kanye West potrebbe essere in Giappone, dove ha vissuto parte dello scorso anno in albergo.

Le parole di Kanye West dopo i Grammy Awards

Avevano determinato grande sconcerto a livello internazionale le immagini di Censori nuda sul red carpet al fianco di suo marito. Un momento che aveva fatto il giro del mondo determinando grandi critiche, alimentando un dibattito molto divisivo sulla questione. Subito dopo la loro partecipazione ai Grammy, Kanye West si era detto contento del risultato raggiunto in termini di visibilità. In un post, successivamente cancellato, condiviso su Instagram scriveva: "Mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra". Una constatazione a cui facevano seguito una serie di screenshot della analisi di Google Search legate all'interesse globale per la chiave di ricerca "Bianca Censori Grammy". Oltre a questo, aveva commentato: "Abbiamo battuto i Grammy".