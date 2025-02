video suggerito

Kanye West su Bianca Censori nuda ai Grammy: “Ho il dominio su di lei, non fa niente senza il mio consenso” Kanye West ha parlato del modo in cui Bianca Censori si è mostrata sul red carpet dei Grammy Awards. Il rapper americano ha condiviso un lungo post su X in cui ha rivelato di avere il controllo su sua moglie. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'abito, o meglio, il "non – abito" di Bianca Censori sul red carpet dei Grammy Awards ha destato scalpore. I commenti, però, non si sono fermati alla nudità della moglie di Kanye West, ma anche al suo sguardo giudicato come "assente" o "vuoto". In tanti, infatti, hanno ipotizzato che dietro la scelta del suo look ci fosse un'imposizione da parte del marito. Ora, a qualche giorno dalla vicenda, il rapper americano ha commentato il rapporto con Censori, rivelando di avere il controllo completo su di lei.

Kanye West rivela di controllare sua moglie Bianca Censori

La risposta di Kanye West al modo in cui sua moglie Bianca Censori si è presentata sul tappeto rosso dei Grammy Awards, è arrivata tramite un post condiviso su X. "Ho il dominio su mia moglie, questo non ha a che vedere con la merda femminista" sono le dure frasi con cui si apre il suo messaggio. Ha poi continuato scrivendo che, siccome sua moglie ha scelto di stare con un'artista miliardario, non riesce a capire come possa poter dare ascolto a qualcun altro "povero str*onzo". Il tweet, in cui usa un registro ricco di imprecazioni, si conclude così: "Le persone dicono che il look da red carpet è stata una sua decisione. È vero, non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione". E ancora: "Non ho rispetto o empatia per nessuno, perché nessuno può fo**ermi. Amo alcune persone e faccio loro un favore".

Le parole di Kanye West dopo i Grammy Awards

Subito dopo la loro partecipazione ai Grammy, Kanye West si era detto contento del risultato raggiunto in termini di visibilità. In un post, successivamente cancellato, condiviso su Instagram scriveva: "Mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra". Una constatazione a cui facevano seguito una serie di screenshot della analisi di Google Search legate all'interesse globale per la chiave di ricerca "Bianca Censori Grammy". Oltre a questo, aveva commentato: "Abbiamo battuto i Grammy".