Kanye West dopo le foto di nudo: “Mia moglie Bianca Censori è la più cercata su Google, abbiamo battuto i Grammy”

A cura di Redazione Spettacolo

Kanye West dopo l'ennesimo scandalo delle foto di Bianca Censori nuda pare si sia concentrato sui numeri. Meno di 48 ore dopo che la moglie aveva fatto nuovamente parlare di sé camminando sul red carpet dei Grammy 2025 indossando un abito invisibile e tacchi trasparenti, dopo aver lasciato cadere il suo cappotto di pelliccia nero lungo fino a terra, il rapper ha pensato bene di vantarsi nelle stories Instagram, per poi rimuovere tutto.

"Per chiarezza", ha scritto Kanye il 4 febbraio in un post su Instagram poi cancellato, "mia moglie è la persona più cercata su Google del pianeta Terra". E non si è fermato qui. Il 47enne ha continuato a pubblicare screenshot delle analisi di Google Search nelle sue Instagram Stories, mostrando l'interesse globale per la chiave di ricerca "Bianca Censori Grammy", oltre a dimostrare il suo primo posto nella lista "Trend". In un altro post, sempre rimosso, ha aggiunto: "Abbiamo battuto i Grammy".

La coppia, tuttavia, ha trascorso solo pochi minuti alla cerimonia di premiazione del 2 febbraio, presentata da Trevor Noah alla Crypto.com Arena di Los Angeles. E nonostante circolassero voci secondo cui a Kanye e Bianca fosse stato chiesto di andarsene, E! News ha appreso che il duo ha semplicemente optato per salire in macchina e saltare la cerimonia subito dopo aver concluso il red carpet.

Più tardi, i due sono stati visti a un after-party, dove la modella australiana, 30 anni, ha cambiato il suo abito sottoveste nudo con una tuta nera leggermente trasparente con stivali neri con tacco e uno chignon tirato indietro. Le foto hanno anche mostrato lei e il rapper di "Runaway" impegnati in effusioni in pubblico, arrivando persino a leccarsi a vicenda mentre si scatenavano sulla pista da ballo.