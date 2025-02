Bianca Censori nuda sul red carpet con Kanye West, la risposta dei Grammy al discusso red carpet

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Uno dei produttori dei Grammy, Raj Kapoor, ha rotto il silenzio dopo le polemiche nate sul nude look scelto da Bianca Censori per il red carpet. La modella ha sfilato sulla passerella, accanto al compagno Kanye West, indossando solo una tutina trasparente, senza biancheria intima. Era circolata voce che la coppia fosse stata cacciata dall'evento, poi smentita da TMZ, ma Raj Kapoor, sostiene che l'Academy dovrebbe intervenire: le parole a People.com.

Le parole del produttore esecutivo dei Grammy

Il dress code per i partecipanti ai Grammy 2025 è "abito nero artistico" – ha dichiarato il produttore esecutivo dei Grammy a People.com – "Ma nell'industria musicale, credo che questo sia soggetto a interpretazione". Raj Kapoor ha sottolineato, però, che gli invitati all'evento dovrebbero attenersi al dress code e, riferendosi al look scelto dalla Censori, ha aggiunto: "Questa è una cosa a cui la Recording Academy dovrebbe rispondere".

Il look di Bianca Censori potrebbe aver "violato le leggi sulla decenza pubblica"

Stando a quanto si legge, secondo lo "Standard and Practice Wardrobe Advisory" (una linea guida sui standard legati all'abbigliamento) stilata da Deadline nel 2013, il nude look della Censori potrebbe aver violato numerose regole stabilite dalle CBS Program Practices. Tra queste quella che prevede che "glutei e seni dovrebbero essere adeguatamente coperti", scrive People.com, così come genitali o le "curve dei glutei". Secondo la Federal Communications Commission, inoltre, "contenuti osceni" dovrebbero essere vietati in tv.

Ma la questione non riguarda solo l'ambito televisivo. La legge in California stabilisce che "l'esposizione senza criterio" è considerata reato quando "qualcuno mostra intenzionalmente i propri genitali o il proprio corpo nudo davanti a qualcuno che potrebbe essere infastidito o offeso", sottolinea People.it, e per questo motivo Bianca Censori potrebbe aver violato anche le leggi sulla pubblica decenza. Non è stata mossa alcuna accusa contro la modella che potrebbe aver utilizzato l'escamotage della pelliccia per evitare problemi di questo tipo, arrivando sul red carpet coperta e scoprendosi solo sulla passerella davanti ai fotografi.