video suggerito

Selvaggia Lucarelli: “Bianca Balti ha usato il Festival di Sanremo e non si è fatta usare” L’opinionista al DopoFestival tesse le lodi della top model: “Tanti su quel palco hanno utilizzato il tema del dolore, lei ha usato quel palco per dimostrare di essere una grande professionista senza portare pensierini impegnati”. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Selvaggia Lucarelli non veste solo i panni della cattiva al DopoFestival. Nella puntata andata in onda dopo la seconda serata del Festival di Sanremo, l'opinionista tesse le lodi di Bianca Balti: "Potrei dire che ha usato il Festival e non si è fatta usare dal Festival. Molte donne, purtroppo, per guadagnarsi quel palco hanno dovuto portare dei pensierini impegnati".

Che cosa ha detto Selvaggia Lucarelli su Bianca Balti

Selvaggia Lucarelli ha parlato di Bianca Balti, una delle grandi protagoniste della seconda serata del Festival di Sanremo, in apertura di DopoFestival. Nelle sue parole, anche una frecciata alle donne del passato:

Vorrei spendere due parole su Bianca Balti, perché io l'ho trovata interessante. Tanti ospiti sono saliti su quel palco utilizzando il tema del dolore, era legittimo farlo, ma è stato spesso uno strumento per attirare l'attenzione su di se. Lei si è svicolata da qualsiasi domanda che poteva riportare alla sua malattia, ha sorriso sempre, ha dichiarato che sarebbe venuta per far vedere la grande professionista che è, senza girarci intorno, e lo ha fatto con grande classe. Potrei dire che ha usato il Festival e non si è fatta usare dal Festival. Molte donne, purtroppo, per guadagnarsi quel palco hanno dovuto portare dei pensierini impegnati.

Bianca Balti ha conquistato Sanremo

Bianca Balti ha conquistato il Festival di Sanremo 2025 portando semplicemente il suo sorriso e la sua voglia di vivere a Sanremo 2025. Gli abiti che ha indossato hanno saputo conquistare e catturare l'attenzione, lasciando in vista con grande coraggio i segni lasciati sul corpo dalle cure contro il cancro. I suoi abiti fatti di cristalli e paillettes hanno slanciato di fatto la sua figura, rendendo Bianca Balti ancora più luminosa di quello che è. Di questa puntata, resterà un grande esempio e un sorriso meraviglioso.