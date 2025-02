Kanye West produce un film con Bianca Censori protagonista, la donna nuda sulla locandina: “Sono orgoglioso”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Kanye West ha prodotto un film con Bianca Censori protagonista. Ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram: "Sono fiero che mia moglie abbia recitato nel suo primo film, girato in Giappone con la regia di Vanessa Beecroft e prodotto da me", le parole a corredo del post. Ha condiviso anche il poster del film, che la mostra nuda, sdraiata di spalle. La premiere, che si è tenuta a Los Angeles domenica 23 febbraio, è stata annunciata all'ultimo minuto, poche ore prima dell'evento.

Il film con Bianca Censori

Secondo alcune fonti, citate da PageSix, il film sarebbe incentrato sulla moda e contiene diverse scene in cui Bianca appare senza vestiti, con una parrucca bionda e una tutina trasparente. In un'altra scena, invece, la si vede in lingerie con i capelli corti. La settimana scorsa, una fonte aveva rivelato al Post che il film sarebbe stato un progetto di moda, con Kanye che avrebbe voluto rappresentare Bianca come una figura che incarna insieme "calma e caos". In pratica, tutto ruoterebbe attorno a lei.

Il budget milionario

Le indiscrezioni sul film Secondo quanto riportato dalla stampa, il film di Kanye e Bianca, girato in parte in Giappone, avrebbe avuto un budget di 25 milioni di dollari. Il tema centrale è il corpo femminile e Bianca. Si era parlato del fatto che la modella e stilista (ora anche attrice) avesse lasciato le riprese a causa delle polemiche recenti di Kanye, tra cui i suoi commenti antisemiti, omofobi e sessisti (come la maglietta con la svastica messa in vendita su Yeezy). Però sembra che il tutto sia stato risolto e il film sia stato portato a termine. Bianca è stata descritta come una "brillante attrice", ed è la protagonista del film, che ha un cast tutto al femminile. Secondo quanto riportato dal DailyMail, la pellicola si basa sull'idea che "non sia naturale che gli esseri umani si vergognino della nudità" e che "l'oscenità sia solo nella mente".