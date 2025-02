David Schwimmer lancia un appello contro Kanye West: “Bigotto squilibrato, bisogna bandirlo dai social”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

"Non possiamo impedire a un bigotto squilibrato di sputare bile ignorante e piena di odio, ma possiamo smettere di dargli un megafono, signor Musk". Sono queste le parole con cui David Schwimmer, celebre per aver interpretato il ruolo di Ross in Friends, ha lanciato un appello a Elon Musk per bandire dai social Kanye West. Il messaggio arriva a seguito di alcuni tweet denigratori del rapper e produttore americano, nei quali si identifica come nazista e insulta gli ebrei.

L'appello di David Schwimmer contro Kanye West

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram, David Schwimmer ha riportato una serie di commenti denigratori fatti da Kanye West su X contro gli ebrei. A corredo, l'attore ha lanciato un messaggio chiaro a Elon Musk: "Lui ha 32,7 milioni di follower sulla sua piattaforma X. Si tratta del doppio del numero di persone rispetto al numero degli ebrei esistenti. Il suo discorso di odio malato si traduce in violenza nella vita reale contro gli ebrei – ha scritto l'attore – Non so cosa sia peggio, il fatto che si identifichi come nazista (il che implica che vuole sterminare tutte le comunità emarginate, compresa la sua) o il fatto che non ci sia sufficiente indagine per rimuoverlo e bandirlo da tutti i social media a questo punto. Il silenzio è complicità".

La riposta di Kanye West

Le polemiche che si sono sollevate a seguito dei suoi commenti non sembrano aver scalfito in modo particolare Kanye West, visto che su X continua a postare insulti e frasi denigratorie contro la comunità ebrea e omosessuale. In uno dei tweet più recenti, si dice addirittura sorpreso del fatto che alcuni suoi dipendenti non si siano ancora licenziati. Che lo faccia con il chiaro intento di sollevare discussioni o perché lo pensi davvero, West non sembra farsi scrupoli su ciò che pubblica. Ne sono una testimonianza anche le sue dichiarazioni recenti su sua moglie Bianca Censori:

"Ho il dominio su mia moglie, questo non ha a che vedere con la merda femminista", ha scritto su X. Per poi concludere: "Le persone dicono che il look da red carpet è stata una sua decisione. È vero, non le faccio mai fare nulla che non vuole, ma sicuramente non sarebbe stata in grado di farlo senza la mia approvazione". E ancora: "Non ho rispetto o empatia per nessuno, perché nessuno può fo**ermi. Amo alcune persone e faccio loro un favore".