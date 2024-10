Bianca Censori insieme a Kanye West: schiena nuda e perizoma per l’uscita di coppia

video suggerito

X, @ye_world_

Nessuna rottura tra Kanye West e Bianca Censori. Si era ipotizzato che la relazione tra i due fosse al capolinea, invece sono stati nuovamente visti insieme. La coppia faceva shopping per le strade di Tokyo. La 29enne non si è smentita, sfoggiando uno dei suoi audaci nude look.

Cosa succede tra Bianca Censori e Kanye West

Kanye West è al centro di una bufera che potrebbe avere forti ripercussioni sulla sua immagine, la sua vita, la sua carriera. Tutto questo succede mentre il mondo del rap è già fortemente scosso dallo scandalo Puff Daddy, arrestato lo scorso 16 settembre dopo le denunce per violenza, sfruttamento della prostituzione e estorsione. Nel frattempo anche l'ex assistente di Kanye West è tornata a farsi sentire. Dopo una prima citazione in giudizio lo ha accusato nuovamente. Alcune voci avevano ipotizzato che la crisi stesse incidendo nel rapporto di coppia del rapper con Bianca Censori, ma a quanto pare, invece, lei ha scelto di stare accanto al compagno e di non abbandonarlo.

X, @ye_world_

Bianca Censori fan dei nude look

Da quando Bianca Censori è la compagna di Kanye West i suoi look si sono fatti sempre più audaci. Questo da un lato le ha portato una grande attenzione mediatica, dall'altro ha generato anche una certa preoccupazione. La famiglia e gli amici hanno espresso perplessità, insinuando che quelle scelte di stile non fossero proprio spontanee, come se in qualche modo fosse sotto il controllo del rapper, che fosse lui a decidere per lei. In realtà, altre fonti vicine alla coppia hanno lasciato intendere che, più probabilmente, si tratta di una vera e propria strategia di marketing condivisa. Lo scopo? Ovviamente fare autopromozione e tenere sempre alta l'attenzione, così da portare avanti le rispettive attività e i progetti futuri contando sui fari sempre puntati addosso. Questa sovraesposizione ha certamente fatto sviluppare un interesse quasi morboso per la coppia, in particolare per i nude look della 29enne.

X, @ye_world_

Bianca Censori seminuda accanto a Kanye West

Bianca Censori ha scelto di puntare molto sulla sua immagine, sui suoi look, cercando di alzare sempre un po' di più l'asticella della provocazione. Alcuni suoi outfit sono stati particolarmente chiacchierati: si è presentata vestita unicamente con un trasparente con body color carne alla sfilata di Prototypes dell'anno scorso, mentre più di recente è stata fotografata vestita di nastro adesivo al compleanno di un amico. L'ultima paparazzata, assieme al compagno, è nuovamente con un outfit succinto. Negli scatti, diventati in breve tempo virali su X, la 29enne è in total black: top con la schiena completamente scoperta, un paio di collant semi trasparenti con perizoma in vista, un paio di scarpe col tacco e fascia sulla fronte.