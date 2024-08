video suggerito

Bianca Censori, look estremo da party girl: nuda al compleanno del manager di Kanye West Nude look per Bianca Censori al compleanno di un amico: tuta completamente trasparente con maxi scollatura. È l’ennesimo outfit estremo e audace della modella. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

91 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori, giugno 2024

Bianca Censori sa come far girare la testa e far parlare di sé: non c'è forse personaggio più paparazzato e discusso, al momento. La moglie di Kanye West usa i nude look per attirare l'attenzione: estremi, audaci, provocanti. Esibizionismo? Strategia di marketing? O addirittura volontà del rapper, che lei asseconda senza riuscire a ribellarsi, come se ne fosse succube? Spesso i fan in questi mesi hanno avanzato l'ipotesi che la modella non sia del tutto cosciente di ciò che fa, che non riesca a sottrarsi alle decisioni del compagno e che sia dunque lui ad obbligarla a queste mise molto succinte. I fan hanno espresso la loro preoccupazione, che ha trovato riscontro anche nei timori dei genitori di lei, che però fino a questo momento ha sempre continuato per la sua strada senza dar retta a nessuno. L'ultimo look estremo è quello sfoggiato al compleanno di un amico.

Lo stile di Bianca Censori fa discutere

Lo stile di Bianca Censori continua a generare preoccupazione da un lato, sconcerto dall'altro. Si susseguono critiche alle sue scelte estreme e particolarmente audaci, che eccedono nell'intento di provocare e attirare l'attenzione. Il mese scorso i cittadini di Tokyo, noti per essere riservati e legati al senso del pudore, si sono detti profondamente offesi dal comportamento della modella, vista passeggiare per le strade della città in body. È stato giudicato irrispettoso, dalle persone del posto, nei confronti della loro cultura. Hanno addirittura invocato una multa per atti osceni. Più di recente ha nuovamente rischiato la multa per atti osceni, perché è stata paparazzata tra le strade di Los Angeles con indosso un top trasparente con seno in vista

Bianca Censori al compleanno di John Monopoly, Instagram @johnmonopoly

Il nuovo look audace di Bianca Censori

Bianca Censori è stata ospite, assieme a Kanye West, di John Monopoly. Lo storico manager del rapper ha compiuto gli anni e per festeggiare il compleanno ha invitato gli amici e i colleghi per una cena al Giorgio Baldi di Los Angeles. Presenti diversi personaggi illustri del settore: personaggi noti come Ibn Jasper, Ty Dolla $ign, Tony DeNiro e Jaime King. La coppia ha regalato al festeggiato un nuovo Tesla Cybertruck. Una foto della serata è stata condivisa proprio da Monopoly: nello scatto è assieme alla moglie Miatta Johnson, con Kanye West e Bianca Censori. Quest'ultima ha optato per un look audace, che non lasciava affatto spazio all'immaginazione: una tuta completamente trasparente e scintillante, ricoperta di cristalli, con maxi scollatura e portata senza reggiseno, abbinata a collant a rete e un paio di décolleté nere con cinturino alle caviglie. Look total black, come sempre, per Kanye West: è il suo outfit caratteristico, l'abbigliamento che lo contraddistingue e a cui non rinuncia mai. Quale sarà la prossima mossa, per catturare l'attenzione?