Bianca Censori coperta solo di nastro adesivo: il look estremo preoccupa i fan L’audace look di Bianca Censori, in topless e coperta di nastro adesivo, ha riacceso le preoccupazioni dei fan: temono che sia sotto il controllo di Kanye West. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

La compagna di Kanye West col suo ultimo look a dir poco succinto ha attirato l'attenzione, ma non solo: anche preoccupazione. I fan temono nuovamente che Bianca Censori non stia bene o che sia sotto il controllo del rapper, impossibilitata a ribellarsi e a tirarsi indietro dalla strategia che la coppia porta avanti da un po'.

Il nuovo look di Bianca Censori

Bianca Censori e Kanye West sono a Parigi. Insieme hanno preso parte alla sfilata di Prototypes e lì la compagna del rapper si è fatta notare con uno dei suoi soliti look audaci e trasgressivi: un body color carne completamente trasparente. Da quando sono una coppia i due non hanno smesso di stare al centro dell'attenzione mediatica e per tenere alti i riflettori ce l'hanno messa proprio tutta. I loro look, decisamente sopra le righe, rientrano in questo progetto finalizzato a tenere sempre i fari accesi: sarebbe una strategia di marketing ben ponderata e concordata per rafforzare il brand e in qualche modo alimentare la curiosità sulle loro vite e i loro progetti, musicali e imprenditoriali.

Ma che ruolo ha Bianca Censori in tutto questo? È su di lei che c'è maggiore preoccupazione, un timore che hanno ammesso gli stessi genitori, per nulla contenti del comportamento della figlia, di ciò che leggono sui giornali. Ma se in un primo momento qualcuno aveva ipotizzato un imminente passo indietro della 29enne, i fatti dicono tutt'altro. Si era detto che si fosse stancata di essere un pupazzo nelle mani di Kanye West, che non volesse più essere sfruttata come strumento di marketing, eppure il cambio di rotta non c'è stato. L'abbiamo vista una settimana fa passeggiare a Tokyo in body (scioccando i giapponesi che tanto amano il senso del pudore) e l'abbiamo ritrovata alla festa di compleanno dell'amico Gadir Rajab vestita solo di nastro adesivo.

I fan sono preoccupati per Bianca Censori

Quello col nastro adesivo è forse l'outfit più estremo mai visto di Bianca Censori. Non è passato inosservato e ha generato un po' di preoccupazione. Intervistati dal Mail Online, alcuni fan hanno espresso i loro timori, definendo gli outfit della 29enne una "acrobazia pubblicitaria strana e pericolosa". Una parigina ha detto: "È libera di fare ciò che vuole con il proprio corpo, ma è un po' strano". Una studentessa 18enne ha affermato che sia Bianca Censori che Kanye West dovrebbero "essere un buon esempio per i giovani" visto che sono famosi e quindi molto imitati: "Mi piace la musica di Kanye West, ma non mi piace la pubblicità che lo ha circondato ultimamente". Della stessa opinione anche la 21enne Eli Sanne: "Alcune foto sembravano sicuramente piuttosto preoccupanti".