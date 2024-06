Bianca Censori a Tokyo passeggia in body, i cittadini chiedono una multa per atti osceni

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori alla Milano Fashion Week, febbraio 20234

Che sia inverno o che sia estate non importa: il body resta il look per eccellenza di Bianca Censori, da sfoggiare in ogni occasione e a ogni temperatura. La moglie di Kanye West continua ad attirare l'attenzione coi suoi look audaci: l'esibizionismo è diventato all'ordine del giorno, per la coppia. E se in un primo momento si pensava che la donna non fosse pienamente consenziente, ora si pensa invece che sia una mossa di marketing ben studiata e concordata, accettata da entrambi. Si era ipotizzato che la modella volesse fare un passo indietro, stanca di questa costante ed eccessiva attenzione mediatica nei suoi confronti, ma a quanto pare non è così, visto che nuovamente ha scioccato tutti passeggiando serenamente per le strade di Tokyo con un body bianco.

Bianca Censori fa arrabbiare i giapponesi

Bianca Censori e Kanye West non sono passati inosservati, nella loro sessione di shopping a Tokyo. Impossibile non notarli tra la folla e immediatamente le loro foto hanno fatto il giro del web e dei social. La 29enne negli scatti rubati indossa un body color crema sgambato, a effetto perizoma, mentre è al centro commerciale col compagno. La mise, portata apparentemente senza biancheria intima al di sotto, non è affatto piaciuta ai presenti. Il Daily Mail ha riportato le dure parole di alcuni cittadini, che hanno fortemente criticato lo stile della compagna. Qualcuno sostiene che sia necessaria una multa per pubblica indecenza, un'accusa che prevede secondo il codice penale del Giappone una multa fino a 300.000 yen (2.878 dollari australiani).

Bianca Censori e Kanye West arrivano in Giappone

"Come cittadino giapponese sono disgustato. Questo è un cattivo comportamento. Non capisco la necessità di esporsi sfacciatamente in questo modo. È inaccettabile" ha detto una persona. "Non ce n'è assolutamente bisogno e dovrebbe essere accusata di atti osceni. Un insulto alla cultura giapponese" ha aggiunto un secondo. "Lei non ha rispetto per se stessa, lui non ha rispetto per lei e loro non hanno rispetto per la cultura giapponese" ha concluso un altro ancora. I giapponesi si sono sentiti offesi e proprio in casa. "In un Paese noto per la sua modestia e discrezione questa è maleducazione e una palese provocazione, bisognerebbe invitarli ad andarsene" ha concluso un altro. A fargli eco un concittadino: "Il Giappone è un paese molto modesto e conservatore in termini di moda, quindi è incredibile che Bianca riesca a vestirsi così e farla franca. È un peccato che il denaro e l'influenza siano così".

