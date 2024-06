video suggerito

Bianca Censori in Italia per un incontro di lavoro: la riunione è col body super sgambato Bianca Censori è in Italia con Kanye West. A Prato, per un appuntamento di lavoro, la moglie del rapper non ha rinunciato a un audace nude look. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori durante la Milano Fashion Week

Bianca Censori e Kanye West sono tornati in Italia, questa volta per lavoro. La coppia ad agosto scorso ha dato spettacolo durante una vacanza a Firenze. Alcuni cittadini si sono rivolti alle autorità pubbliche, chiedendo di multare la moglie del rapper per "atti contrari alla pubblica decenza", a causa dei suo outfit audaci. A settembre, invece, i due sono stati immortalati in atteggiamenti intimi a bordo di un'imbarcazione a Venezia e sono stati banditi dalla società di trasporti che li aveva ospitati a bordo. Stavolta i due si trovano a Prato: sembra che stiano portando avanti degli incontri di lavoro legati a un progetto nel mondo fashion.

Si torna a parlare dei look audaci di Bianca Censori

La moglie di Kanye West sa come fare, per non passare inosservata. In effetti pare che la sua intenzione sia esattamente questa: farsi notare. La sua strategia passa attraverso gli outfit, dei look uno più audace dell'altro, che la mettono al centro dell'attenzione a ogni uscita. I nude look di Bianca Censori lasciano ben poco spazio all'immaginazione e sono studiati per una sporta di finalità autopromozionale. Sarebbe la tecnica messa a punto con il rapper per tenere accesi i fari sulla coppia e agevolarne i progetti professionali nel mondo musicale, nel settore fashion, come imprenditori. Qualche settimana fa sembrava che la modella fosse intenzionata a fare un passo indietro, turbata dall'elevatissima attenzione mediatica e incapace di sopportare oltre la continua esposizione. E invece ci risiamo!

Bianca Censori, il nude look a Prato

Bianca Censori è tornata a catalizzare l'attenzione mediatica col look sfoggiato a Prato per un appuntamento di lavoro. La modella e il marito sono in città per sbrigare alcuni affari: sembra che in ballo ci siano delle novità, dei progetti nel settore moda, forse una nuova collezione. Non a caso, la designer australiana è stata fotografata all'esterno di un edificio con in mano quelli che sembravano schizzi di modelli. Per la riunione, la moglie del rapper non ha rinunciato al nude look. Ha puntato su un body bianco extra sgambato, coi fianchi scoperti e side boobs in vista, abbinato a sandali col tacco alto.

