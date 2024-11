video suggerito

Il nude look di Bianca Censori: fa shopping senza Kanye West (e senza pantaloni) Bianca Censori torna a provocare con un outfit audace. Look no pants per la moglie di Kanye West, avvistata durante una sessione di shopping a Los Angeles.

A cura di Giusy Dente

Il mese scorso Kanye West ha acquistato una villa da 35 milioni di dollari a Beverly Hills composta da 11 camere da letto e 18 bagni, situata nelle vicinanze di altre residenze esclusive tra cui quella di Adele e di Justin Bieber. La sua compagna Bianca Censori è stata avvistata a Los Angeles proprio intenta a comprare complementi d'arredo, probabilmente per la casa nuova. Ovviamente, Bianca Censori non fa shopping in tuta come le comuni mortali: ha attirato nuovamente l'attenzione, come sa fare benissimo, con un look ben più audace.

Il nuovo nude look di Bianca Censori

Nessuna crisi è in corso tra Kanye West e Bianca Censori, non c'è il divorzio all'orizzonte che tutti davano per imminente. I due, che in effetti non sono stati visti insieme per un bel po', hanno ricominciato a mostrarsi in pubblico: il loro amore non è giunto al capolinea e le loro strade non si sono affatto separate. Dopo aver trascorso insieme del tempo a Tokyo, sono rientrati a Los Angeles. Qui la compagna del rapper si è dedicata a una sessione di shopping, sfoggiando un nude look audace: le sue foto hanno immediatamente fatto il giro del web. Ovviamente non è la prima volta.

La 29enne è nota proprio per le sue provocazioni, per quelle scelte di stile spesso eccessive, sopra le righe, gli outfit provocanti che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. Se in un primo momento si pensava che quella fosse la volontà di Kanye West e che lei fosse in qualche modo sua succube, incapace di ribellarsi alla volontà del compagno, poi si è fatta avanti un'altra ipotesi: quella che i due stiano portando avanti una strategia di marketing ben precisa, ma soprattutto condivisa. Non è lui a decidere per lei, ma un modo per promuovere le rispettive attività e trarne entrambi vantaggio. Nello specifico, forse nei progetti di Bianca Censori c'è lo sviluppo di un brand tutto suo.

E c'è da aspettarsi qualcosa di decisamente audace, visto come ci ha abituato in questi mesi: outfit trasparenti, nude look, body sgambatissimi, topless in pubblico. Ha fatto molto scalpore quando si è vestita unicamente di nastro adesivo. Per la sessione di shopping a Los Abgeles, invece, ha puntato sul trend no pants, di cui è fan e che ha già sfoggiato in passato. È uscita senza pantaloni, indossando solo un paio di collant in pizzo bianchi e un micro dress (troppo micro persino per essere definito abitino.