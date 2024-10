video suggerito

Bianca Censori e Kanye West verso il divorzio: "Ora che è famosa per come si veste svilupperà un brand" Sembra che la coppia sia pronta a dirsi definitivamente addio. Bianca Censori, nota per i suoi nude look estremi, avrebbe già dei progetti nel settore fashion.

A cura di Giusy Dente

Potrebbe essere arrivata al capolinea la relazione tra Kanye West e Bianca Censori. Secondo alcune segnalazioni arrivate a TMZ i due si sarebbero lasciati e starebbero dunque pianificando il divorzio. In effetti non si vedono insieme da parecchio: e non sono esattamente una coppia che passa inosservata! Una delle ultime paparazzate risale al 20 settembre, a Tokyo, dove sono stati avvistati mentre facevano shopping, ma tra i due sembrava esserci molta tensione. In questi mesi sono stati spesso al centro del gossip e di non poche polemiche relative ai loro comportamenti in pubblico: basti pensare a quando sono stati banditi dalla società di motoscafi di Venezia per atti osceni a bordo. Ma hanno fatto tanto parlare anche le scelte di stile spesso ritenute eccessivamente sopra le righe. Lui è noto per le maschere e i passamontagna: è solito coprirsi il volto e vestire sempre di nero, ossessionato dall'anonimato. Lei è diventata iconica per i suoi outfit audaci, provocanti, decisamente striminziti: proprio questi potrebbero costituire la sua fortuna, per il futuro senza Kanye West.

Il futuro di Bianca Censori

La rottura tra Bianca Censori e Kanye West sarebbe dovuta anche alle difficoltà della famiglia di lei di accettare questa relazione, che non hanno mai visto di buon occhio. In passato hanno espresso molta preoccupazione, per l'eccessivo controllo esercitato dal rapper sulla sua compagna: temevano che la sfruttasse, che la obbligasse a vestirsi in un determinato modo. Proprio il modo di vestire della modella, infatti, ha fatto parlare il mondo intero: è diventata famosa per i nude look estremi che l'hanno messa al centro dell'attenzione. Questa sovraesposizione secondo alcuni sarebbe stata parte di una vera e propria strategia di marketing, funzionale ad accrescere l'interesse (quasi morboso) nei confronti della coppia, a tenerli sempre sulla bocca di tutti, per poter promuovere con più facilità le rispettive attività.

E in effetti questa interpretazione prende corpo anche ora che si parla di divorzio. "Bianca ha sicuramente altre ambizioni. Vuole creare il suo marchio – ha detto una fonte al Daily Mail – Si è trasformata esattamente in ciò che lui voleva che fosse. Sapeva che lui si era innamorato di lei perché era la copia sputata di Kim e sentiva che lui era ancora innamorato di lei. Ma ora è conosciuta in tutto il mondo. È riconosciuta per il suo abbigliamento e lo utilizzerà per sviluppare il suo marchio".

I nude look più audaci di Bianca Censori

Micro reggiseni, body sgambati, shorts, persino una tutina realizzata con del nastro adesivo: in questi mesi le scelte di stile di Bianca Censori sono state assolute protagoniste del gossip. In ogni apparizione pubblica ha spostato sempre un po' di più l'asticella, stupendo con outfit che lasciavano ben poco spazio all'immaginazione. Un anno fa ha preso parte alla sfilate di Marni a Parigi indossando un body di pelle molto poco coprente. Tra gli outfit più chiacchierati, anche quello trasparente con body color carne, per lo show di Prototypes.

E come dimenticare quando è stata fotografata in topless al compleanno di un amico, vestita solo di nastro adesivo. Ultimo in ordine di tempo, l'abito strappato scelto per un party esclusivo in onore dell'uscita dell'album di Kanye West. I fan sanno cosa aspettarsi, qualora andasse in porto il progetto della creazione di un proprio brand: non sarà di certo all'insegna del sobrio.