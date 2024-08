Bianca Censori fa festa con Kanye West: al party esclusivo osa con l’abito “strappato”

video suggerito

Bianca Censori e Kanye West hanno festeggiato l'uscita di Vultures 2, il secondo disco della trilogia musicale del rapper, pronto a scalare le classifiche. A Los Angeles la coppia ha organizzato un party esclusivo, una festa privata all'insegna della musica e del divertimento, in compagnia di tanti amici. Era presente anche Angelina, la sorella della modella, che ha condiviso sui social alcuni scatti in cui è ben visibile il look audace della compagnia di Kanye West.

Bianca Censori sempre più audace

La moglie di Kanye West coi suoi look estremi non smette di attirare l'attenzione e far parlare di sé. Tutto questo, senza neppure avere i social! Bianca Censori, infatti, non ha un suo profilo ufficiale, eppure gli scatti rubati, quelli dei paparazzi e le foto postate dagli amici, finiscono sempre col fare il giro del mondo. Su di lei e sul suo compagno c'è sicuramente un faro puntato che non accenna a spegnersi. Puro esibizionismo o ben studiata strategia di marketing?

Entrambe, anche se i fan hanno più volte espresso la loro preoccupazione, temendo che Bianca Censori fosse completamente succube del rapper e poco consapevole dei suoi comportamenti, in qualche modo "costretta" a questi atteggiamenti e incapace di sottrarsi alle decisioni di lui. Gli stessi timori sono stati espressi anche dai genitori della 29enne. Quest'ultima per il momento continua dritta per la sua strada, alzando sempre un po' di più l'asticella.

Bianca Censori in versione party girl

Ultimamente Bianca Censori ha osato più del solito. Di recente le abbiamo visto sfoggiare i nude look più audaci di sempre: da quello col nastro adesivo a quello trasparente con seno in vista. Per la festa in onore del compagno sembra proprio che abbia voluto essere all'altezza dell'occasione, senza smentirsi. Le foto della serata blindatissima arrivano dritte dal profilo di Angelina Censori. Bianca ha indossato un abitino inguinale color fango, con effetto "strappato", spacchi laterali e scarpe col tacco alto. In effetti Angelina non è stata da meno, sfoggiando un completino candido composto da culotte e T-shirt, con stivali neri.