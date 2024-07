video suggerito

Angelina Censori, chi è la sorella di Bianca che imita i suoi nude look (ma in versione meno audace) Avete mai sentito parlare di Angelina Censori? Come si intuisce dal cognome, è la sorella di Bianca Censori e sempre più spesso sui social sta imitando i suoi iconici nude look: ecco le foto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori sta conquistando sempre più spesso le prime pagine delle riviste di gossip ma il suo rapporto col marito Kanye West non c'entra niente: è ormai diventata iconica grazie ai suoi nude look. Body sgambatissimi, top trasparenti che lasciano i capezzoli in vista e nastri adesivi usati al posto degli abiti, la star sembra non preoccuparsi affatto dei dress code o delle denunce per atti osceni, anzi, continua a essere sempre più audace. A farle concorrenza, però, è arrivata Angelina Censori, la sorella minore, che, oltre a guadagnare sempre più followers, sta anche prendendo ispirazione dai suoi outfit che lasciano poco spazio all'immaginazione: ecco chi è e come ha posato sui social.

Chi è Angelina Censori

Si chiama Angelina Censori e, come si intuisce dal suo cognome, è la sorella di Bianca Censori, la nuova moglie di Kanye West. Le due hanno anche un'altra sorella di nome Alyssia (che nella vita fa l'infermiera) e, complice il fatto che fin da adolescenti uscivano sempre insieme, sono state paragonate alle Kardashian.

Angelina Censori con la tutina traforata

Hanno origini italiane ma sono nate in Australia, a Melbourne per la precisione, e sarebbero figlie di Elia "Leo" Censori, un gangster che venne incarcerato nel 1982 per essere in possesso di pistole e munizioni (anche se al momento nessuna di loro ha confermato o smentito la notizia). Angelina è la piccola di casa, vive ancora in Australia e nella vita fa la modella. Per il resto, però, su di lei si sa ben poco. Come la sorella, sembra avere la passione par i rapper "problematici", visto che qualche mese fa venne paparazzata con Chris Brown, l'ex storico di Rihanna.

Leggi anche Bianca Censori infrange ancora il dress code: il nuovo nude look con shorts e reggiseno micro

Angelina Censori

Angelina Censori e la passione per i look vedo non vedo

Cosa hanno in comune Angelina e Bianca? Oltre a somigliarsi molto, sembrano avere la stessa passione per la moda iper sensuale.

Uno dei look nudi di Angelina Censori

Certo, la piccola di casa si è sempre tenuta sull'effetto vedo non vedo tra tubini seconda pelle, maxi scollature laterali e tutine traforate, ma da qualche tempo a questa parte sta puntando spesso sui look nudi proprio come la sorella maggiore.

Angelina Censori coi micro shorts nude

Qualche tempo fa ha posato con indosso un paio di leggings che sembrano collant e un body "tagliato" lungo tutta la silhouette, mentre nelle ultime ore ha osato con un micro top grigio e un paio di shorts cortissimi e trasparenti che sembrano essere di calza (proprio come quelli di Bianca). Si tratterà di un caso o di un'analogia voluta? L'unica cosa certa è che Angelina giorno dopo giorno vede i suoi followers crescere sempre di più.