Bianca Censori in intimo trasparente: sono le prime foto sul profilo Instagram personale Bianca Censori ha condiviso sul suo nuovo profilo Instagram ufficiale le prime foto. Gli scatti la ritraggono sui pattini, ma in tenuta tutt'altro che sportiva.

A cura di Giusy Dente

Nulla di ciò che fanno Kanye West e Bianca Censori passa inosservato. In effetti la coppia è abilissima a tenere alta l'attenzione: amano stare sotto i riflettori e da quando stanno insieme non si è mai smesso di parlare di loro. Lo stile di vita, il modo di vestire, le trovate pubblicitarie: tutto è stato motivo di polemiche e critiche, che nei confronti dei due non sono mai mancate. Ma si è andati anche oltre, verso misure drastiche più concrete di un semplice chiacchiericcio: basti pensare a quando sono stati banditi dalla compagnia veneziana di imbarcazioni che li aveva ospitati, perché immortalati intenti in atti osceni a bordo. O a quando a Tokyo hanno disturbato i cittadini coi loro look giudicati indecenti e irrispettosi, sollevando la richiesta di una multa. Insomma, la provocazione è il loro pane quotidiano. Anche sui social.

Bianca Censori su Instagram

Bianca Censori è stata a lungo lontana dai social e lo stesso valeva per il compagno. Kanye West ora ha un profilo Instagram tutto nuovo, immacolato. Ha infatti l'abitudine di pubblicare un post (solitamente anche abbastanza criptico) per poi cancellarlo poco dopo, senza che ne rimanga traccia. Da poco anche la compagna è tornata sulla piattaforma. In passato la sua assenza è stata motivo di preoccupazione. I fan, gli amici, la famiglia: molti pensavano che la donna non fosse pienamente consapevole delle proprie azioni. Si temeva che fosse manipolata dal rapper e che fosse lui a gestire la sua vita e la sua immagine, a decidere per lei persino in merito all'uso dei social. Infatti non esistevano sue foto da sola: c'erano solo le poche che venivano scattate dai paparazzi per strada, quelle ufficiali degli eventi sempre e solo insieme, quelle fatte da Kanye stesso e postate in rete.

Ad oggi, ci sono ancora pareri contrastanti, ma fonti vicine alla coppia hanno ammesso che in realtà ciò che fanno, per quanto estremo, è frutto di una strategia imprenditoriale condivisa. Vogliono tenere alta l'attenzione affinché, grazie alla popolarità acquisita, sia più facile portare avanti i rispettivi progetti professionali. Per tenere alta l'attenzione, sicuramente Bianca Censori sta puntando molto sullo stile. Ha fatto dei nude look la sua firma inconfondibile. Alza sempre un po' di più l'asticella della provocazione, con outfit estremamente audaci, che inevitabilmente dividono e scatenano il dibattito. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello sul red carpet dei Grammy Awards, dove ha sfilato nuda e senza biancheria.

La nudità è il suo modo di comunicare e ne ha fatto anche argomento di un film, di cui è protagonista e co-produttrice col compagno, in cui si affronta proprio il tema del corpo tra oscenità, vergogna e libertà di espressione. Sul poster è, ovviamente, nuda e coi capelli biondi. Nude look anche sulla carrellata di foto improvvisamente comparse sul suo profilo ufficiale, con tanto di autenticazione. Sono scatti realizzati in Italia che risalgono in realtà al 2023, opera dell'amico stylist Gadir Rajab. Nelle foto è in intimo sui pattini a rotelle: indossa un tanga e un reggiseno bagnato color carne, con protezioni su ginocchia e gomiti. Sul profilo Instagram al momento ci sono oltre 20 foto quasi tutte uguali, scattate a pochi secondi di distanza tra loro. Probabilmente spariranno nel giro di poco, proprio come accade con i post di Kanye West. Quale sarà la prossima indecifrabile mossa?