video suggerito

Il nudo integrale di Bianca Censori: è senza vestiti sul poster del film di Kanye West Per promuovere il nuovo progetto di Kanye West, la sua compagna Bianca Censori ha posato nuda per lui sulla copertina del loro film. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori

Bianca Censori e Kanye West sono stati la coppia più chiacchierata dei Grammy Awards, dove lei ha sfilato nuda e senza biancheria intima. Indossava, in realtà, una sorta di minidress, completamente trasparente: una specie di abitino invisibile, che forse verrà anche presto messo in commercio. Il rapper, infatti, ha lanciato una linea di abbigliamento femminile, ispirata proprio ai chiacchieratissimi e audaci nude look della sua compagna: gli outfit estremi sono la sua specialità. Ma non è il suo unico progetto: c'è qualcosa di nuovo che bolle in pentola, come si intuisce dal suo profilo Instagram.

Il film di Bianca Censori e Kanye West

Kanye West ha completamente aggiornato il suo profilo Instagram. Innanzitutto ora sulla piattaforma si chiama Ye, che è in realtà il nome che ha legalmente adottato già da un po' di tempo. Inoltre sull'account i post vengono periodicamente cancellati e sostituiti. Dopo aver eliminato quelli relativi ai Grammy ha pubblicato e condiviso coi follower un poster estremamente provocatorio.

La locandina annuncia un progetto speciale, cinematografico. Il film in questione (costato 25 milioni di dollari) ha come protagonista Bianca Censori e, a quanto si dice, dovrebbe esplorare il tema del nudo e della rappresentazione femminile, il concetto di oscenità, l'idea di corpo come qualcosa da mostare. Il titolo è "Bianca".

Instagram @ye

La donna, non a caso, è anche la protagonista del poster: è senza vestiti, completamente nuda e sdraiata su un fianco, coi capelli biondi che le cadono sulla schiena. Il film è stato girato in parte tra Italia, Los Angeels, Spagna, Giappone e alla regia vede l'acclamata artista Vanessa Beecroft, mentre Kanye West è co-produttore. Fonti del DailyMail riferiscono che il film è stato interamente finanziato dalla coppia, che si è sposata segretamente nel dicembre 2022.

Un'altra fonte ha invece spiegato: "È una specie di film di moda. È la visione che Kanye ha di lei, come se dovessimo vederla attraverso i suoi occhi. La calma e il caos. È stato tutto incentrato su Bianca". Nel condividere la locandina su Instagram, il rapper ha scritto: "Sono così orgoglioso di mia moglie per aver recitato nel suo primo lungometraggio".