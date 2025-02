video suggerito

L'abito invisibile di Bianca Censori presto in vendita? La misteriosa foto di Kanye West L'abito invisibile indossato da Bianca Censori ai Grammy 2025 (senza biancheria) potrebbe essere messo in vendita. È stata dunque una mossa pubblicitaria?

A cura di Giusy Dente

Kanye West e Bianca Censori

Sono trascorsi due giorni dalla fatidica serata di premiazione dei Grammy Awards 2025 e ancora, più che dei vincitori, si parla di lei: Bianca Censori. La compagna di Kanye West ha completamente catalizzato l'attenzione dei presenti e dei media. Sarebbe stato impossibile il contrario, visto l'outfit estremo che ha sfoggiato sul red carpet, forse il più audace di quelli indossati in questi mesi.

Il look estremo di Bianca Censori ai Grammy 2025

La modella australiana ha sfilato sul red carpet nuda. A un'occhiata veloce sembrava che non avesse alcun indumento addosso, ma in realtà era fasciata in un abitino completamente trasparente e aderentissimo sul corpo, portato senza biancheria intima al di sotto. Davvero poco lo spazio lasciato libero all'immaginazione. Sembra che questo outfit abbia causato qualche problema alla coppia, gentilmente invitata dalle autorità a lasciare la sede dell'evento.

Bianca Censori

Secondo un'altra ricostruzione dei fatti, si sarebbero invece allontanati volontariamente. Sono stati poi avvistati a un after party e anche lì non hanno mancato di creare scalpore con le loro effusioni in pubblico, compreso leccarsi a vicenda sulla pista da ballo. Tutina nera trasparente, per la moglie del rapper, che ha fatto dei nude look la sua firma.

Bianca Censori

Il vestito di Bianca Censori presto in vendita?

Oltre al dibattito sul nude look in sé, molti stanno ragionando sul perché, di questa scelta così azzardata. Già in passato è stata più volte avanzata l'ipotesi che Bianca Censori sia succube del marito, da lui costretta a certi comportamenti di cui non sarebbe pienamente cosciente e consapevole. Anche la famiglia si è detta preoccupata in più di un'occasione. Secondo altri, tutto farebbe invece parte di un piano ben congegnato e condiviso, una strategia di marketing utile alla coppia per mantenere alta l'attenzione mediatica e garantirsene sempre una fetta, così da portare più facilmente avanti i rispettivi progetti. Da poco il rapper ha intrapreso un'altra avventura nel mondo fashion. Dopo il brand Yeezy, ha lanciato anche una linea di abbigliamento femminile, la Yzy Women's, ispirata ai suoi precedenti design Yeezy e agli outfit di Bianca Censori.

Il post su Instagram

Il vestito invisibile dei Grammy potrebbe far parte di questa collezione. Sul sito ufficiale non compare, ma il rapper ha condiviso su Instagram (un profilo dove continuamente aggiunge e cancella foto) la foto di un Invisible Dress. Potrebbe dunque proprio quello di Bianca Censori e potrebbe essere messo presto in vendita, confermando quanto la modella australiana sia per lui fondamentale dal punto di vista della promozione: una sorta di pubblicità vivente, in carne e ossa. La tutina nera firmata Yzy indossata all'after party è invece già disponibile sul sito per soli venti dollari. In un primo momento, sul post c'era anche una descrizione dell'indumento, poi cancellata, che recitava: "Realizzato in nylon trasparente elasticizzato monodirezionale con due pinces e tenuto insieme da un punto baby lock color carne leggermente più scuro da 2 millimetri. Ci sono volute cinque tele e diverse prove per perfezionare la forma".