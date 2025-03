video suggerito

Perché Bianca Censori è sempre nuda: “Lo vuole Kanye, gli piace che gli uomini desiderino la sua donna” Amber Rose, ex fidanzata di Kanye West, ha spiegato perché i look di Bianca Censori sono sempre così audaci. A volerlo, sarebbe proprio il rapper. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Bianca Censori ai Grammy 2025

Bianca Censori ha fatto del nudo la sua firma e ha messo il tema della nudità anche al centro del suo primo film. Assieme al compagno Kanye West, ha prodotto e fatto da protagonista in un docufilm che affronta proprio la questione del corpo femminile concepito come come qualcosa da mostrare senza vergogna né inibizioni. E ovviamente, sul poster promozionale del film non poteva che essere senza vestiti. Secondo Amber Rose, ex fidanzata di Kanye West, ci sarebbe proprio il rapper dietro questa decisione.

Amber Rose parla del nudo di Bianca Censori

Amber Rose è stata fidanzata con Kanye West per due anni, prima che quest'ultimo sposasse Kim Kardashian. La modella ha parlato dell'ex compagno in un'intervista rilasciata a Club Shay Shay: ha commentato le sue infelici uscite antisemite, ha ricordato con affetto alcuni momenti insieme e si è soffermata anche sulla controversa figura di Bianca Censori. Le è stato chiesto un parere, sugli audaci nude look della donna, che sono da sempre al centro dell'attenzione: l'ultimo, molto criticato perché effettivamente estremo, è quello sfoggiato ai Grammy.

Bianca Censori ai Grammy 2025

Inizialmente, questi outfit così provocanti avevano messo in allarme la famiglia, gli amici e i fan, che avevano messo in dubbio la sua capacità di intendere e volere: si pensava che fosse sotto il controllo del compagno, che fosse lui a decidere al suo posto, a imporle una certa immagine. Poi si è fatta avanti un'altra spiegazione: una strategia di marketing condivisa, per tenere sempre alta l'attenzione mediatica e facilitare lo sviluppo dei rispettivi progetti imprenditoriali.

Leggi anche Bianca Censori in intimo trasparente: sono le prime foto sul profilo Instagram personale

Bianca Censori e Kanye West ai Grammy 2025

Secondo Amber Rose la prima ipotesi non sarebbe del tutto infondata. Nell'intervista, infatti, ha ricordato di aver avuto imposizioni simili, durante la sua relazione col rapper. Ha detto:

È sicuramente Kanye a vestirla così. Ha fatto la stessa cosa con me e Kim. Vuole che altri uomini desiderino la sua donna. È questo che gli piace. Gli piace che gli uomini sbavino per la sua donna. Vuole che tutti, quando entrano in una stanza, pensino che la sua donna sia la più desiderabile. Io odiavo farlo, mi ribellavo.