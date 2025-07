video suggerito

Bianca Censori fotografata da Kanye West: i look con body scollatissimi e collant nude Bianca Censori è tornata a provocare i fan con una serie di scatti super provocanti. Chi l'ha fotografata in body scollatissimo e collant nude? Il marito Kanye West.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Censori non è nuova alle provocazioni, anzi, ha trasformato i look audaci nel suo "marchio di fabbrica". Ha posato spesso con completi che hanno lasciato pochissimo spazio all'immaginazione, si è mostrata in strada con micro shorts e reggiseni a rete e addirittura su un red carpet internazionale si è letteralmente spogliata, rimanendo nuda di fronte i riflettori (per poi essere cacciata dalla sicurezza). Ora è tornata a lasciare senza fiato i fan ma questa volta sui social, dove ha postato una serie di scatti che hanno infiammato Instagram, la loro particolarità? Al di là degli outfit iper sensuali, hanno attirato le attenzioni dei media perché sono stati realizzati dal marito Kanye West.

Kanye West è il fotografo di Bianca Censori

Se fino a qualche tempo fa Bianca Censori non aveva neppure un profilo Instagram, ora non solo lo ha inaugurato ma lo ha trasformato anche in una sorta di "book fotografico" in cui rivela tutta la sua innata sensualità. Qualche tempo fa, ad esempio, aveva posato in baby doll e capelli biondi (e in molti l'avevano accusata di "imitare" Kim Kardashian. Ora è tornata a postare alcune immagini della stessa "serie" ma con dei look differenti. Alcuni scatti sono "già visti", altri sono inediti, ma ad accomunarli c'è il fatto che sono stati realizzati con una macchina Polaroid dal marito Kanye West, che ha saputo far emergere tutta la sua femminilità e la sua voglia di provocare.

Bianca Censori in reggiseno e collant

Bianca Censori e i look all'insegna dell'effetto nudo

Cosa ha indossato Bianca Censori nelle foto realizzate da Kanye West? Il primo look è all'insegna del total white ed è caratterizzato da un body sgambato, con le maniche lunghe e una scollatura profondissima che copre a stento il seno. Per completare il tutto ha scelto dei collant velati bianchi, delle pumps in tinta e una parrucca con i capelli corti e biondi.

Bianca con la pelliccia yeti

Successivamente l'influencer ha optato prima per una enorme e candida pelliccia a effetto yeti abbinata semplicemente a un paio di tacchi a spillo, poi si è spogliata rimanendo in collant nude e reggiseno in delicato pizzo trasparente rosa. Gli ultimi scatti postati? Quelli "riciclati" dal passato in cui sfoggia calze trasparenti senza intimo e baby doll coordinato.

Bianca Censori