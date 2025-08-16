Bianca Censori in body e tacchi a spillo dentro una bolla: perché la foto preoccupa i fan

Non una, non due, non dieci: Bianca Censori ha pubblicato una raffica di nuove foto, una di seguito all'altra, quasi tutte uguali. Sono ben 15 scatti che la ritraggono in differenti pose, ma con lo stesso look. Il body è un must del suo guardaroba, il capo che sfoggia più spesso. Questo modello è particolarmente audace e ha subito attirato l'attenzione, ma non è il solo focus delle immagini. Per molti la vera protagonista è la bolla dentro cui la compagna di Kanye West si trova.

Il significato delle foto Bianca Censori

I fan di Bianca Censori sono nuovamente preoccupati per lei, per le reali condizioni in cui vive accanto a Kanye West. Per molti, la compagna del rapper sarebbe completamente succube dell'artista. Sarebbe lui a imporle certi atteggiamenti e un modo di vestire particolarmente audace e lei sarebbe a tal punto vittima da non riuscire a ribellarsi. I look della donna sono sempre una provocazione e lasciano ben poco spazio all'immaginazione.

In questi mesi ha alzato sempre più l'asticella, passando da body striminziti fino a un abito invisibile con cui ha sfilato ai Grammy, il suo nude look per eccellenza: completamente trasparente e indossato senza biancheria. Anche secondo gli psicologi la donna non sarebbe del tutto consapevole delle proprie azioni. Si è espressa in questa direzione anche l'ex compagna di Kanye West, la quale ha testimoniato di aver ricevuto le stesse pressioni e di averlo assecondato fin quando ha potuto.

Ma c'è anche l'altra versione dei fatti. C'è chi pensa che si tratti di una strategia di immagine ben studiata dalla coppia, approvata da entrambi però: un modo per far parlare di loro, per tenere sempre alta l'attenzione. Coi fari perennemente puntati sarebbe più facile farsi pubblicità e portare avanti i propri progetti. Inoltre è trapelata un'indiscrezione secondo cui Kanye West pagherebbe Bianca Censori profumatamente, per farle indossare quegli outfit hot e avrebbe guadagnato da questo accordo condiviso un cifra da capogiro. Avere la versione della diretta interessata è impossibile: lei non rilascia mai interviste.

Da qualche mese, però, ha riattivato il proprio account Instagram. Le ultime foto, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero una metafora, una sorta di grido d'aiuto. Indossa un body effetto metallico color argento con maxi scollatura e tacchi a spillo coordinati. Per molti non si tratterebbe di scatti creativi, ma di un modo per gridare il proprio disagio per quella vita in gabbia, una prigione d'argento da cui non sa come uscire e che la sta lentamente soffocando.