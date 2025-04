I nude look di Bianca Censori spiegati dalla psicologa: “Vestirsi in modo estremo non è una sua scelta”

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Bianca Censori

Ai recenti Grammy Awards, Bianca Censori ha stupito indossando il suo look più estremo, il più audace di tutti. Da quando è la compagna di Kanye West c'è stata un'escalation di provocazioni, fatte proprio attraverso il corpo, sfruttando l'immagine e i look: il nudo è diventato per lei una firma stilistica, alzando sempre un po' di più l'asticella, fino al tanto chiacchierato mini dress invisibile, completamente trasparente e sfoggiato senza biancheria sul red carpet della kermesse. C'è chi sostiene che la ragazza non sia completamente consapevole delle proprie azioni, che sia succube del rapper, che sia lui a decidere al suo posto, ad imporle questi outfit. Cosa c'è di vero? Una psicologa ha proposto la sua analisi al Mirror per fare luce sul significato di questi nude look.

Il significato del nudo di Bianca Censori secondo l'esperta

La famiglia di Bianca Censori e i suoi amici in passato hanno espresso preoccupazioni per lei, ipotizzando che possa essere sotto il controllo di Kanye West. Questi dubbi sono riemersi con le recenti dichiarazioni di Amber Rose, ex fidanzata del rapper, la quale ha ricordato di aver subito pressioni sul suo modo di vestire quando stava con lui. Senza mezzi termini ha ammesso:

È sicuramente Kanye a vestirla così. Ha fatto la stessa cosa con me e Kim. Vuole che altri uomini desiderino la sua donna. È questo che gli piace. Gli piace che gli uomini sbavino per la sua donna. Vuole che tutti, quando entrano in una stanza, pensino che la sua donna sia la più desiderabile. Io odiavo farlo, mi ribellavo.

Ora a parlare al Mirror è la psicologa Louise Goddard-Crawley. La dottoressa ha provato ad analizzare il comportamento di Bianca Censori e la possibile influenza di Kanye West su di lei, sulle sue scelte. Proprio nella relazione tra i due sarebbero nascosti gli indizi per interpretare gli outfit sempre più audaci della donna.

Bianca Censori

Ha dichiarato al Mirror:

Kanye ha una storia di styling e rimodellamento dei suoi partner: Kim Kardashian ha ricordato come lui le abbia rinnovato l'intero guardaroba. Se Bianca si considera la sua ultima musa, potrebbe sentirsi sotto pressione, consapevole o meno, a incarnare la sua visione artistica, anche se in contrasto con il suo passato. Se Kanye ha voce in capitolo su come Bianca si presenta, vestirsi in modo estremo potrebbe non essere una scelta personale, ma un modo per mantenere la sua approvazione o evitare conflitti. È comune nelle relazioni di controllo che le preferenze di una persona determinino il comportamento dell'altra, a volte fino al punto di cambiare identità. Nelle relazioni in cui uno dei due partner esercita un'influenza significativa, sia per status, ricchezza o pura personalità, l'altro può ritrovarsi ad adattarsi, a volte inconsciamente, pur di mantenere l'approvazione.

Insomma, l'ipersessualizzazione sarebbe la scorciatoia per continuare a mantenere in piedi la relazione di coppia, fondata proprio su un'immagine estrema. Tuttavia, la psicologa non ha del tutto escluso la possibilità che sia una scelta interamente di Bianca Censori.