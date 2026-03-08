Bianca Censori irriconoscibile, addio ai nude look per il tribunale: il giudice chiede abbigliamento consono

Bianca Censori in tribunale per il marito Kanye West

Di solito i riflettori si accendono su di lei per outfit provocatori e apparizioni che fanno discutere, ma questa volta Bianca Censori ha sorpreso tutti con un cambio di stile completamente inatteso. La designer australiana, diventata una figura molto chiacchierata del mondo pop per i suoi look audaci, si è presentata in tribunale con un’immagine decisamente più sobria del solito, tanto da risultare quasi irriconoscibile agli occhi dei fotografi. La moglie di Kanye West è comparsa davanti al tribunale di Los Angeles per testimoniare nel processo civile legato alla ristrutturazione della lussuosa villa di Malibu del rapper; la causa è stata intentata da Tony Saxon, ex project manager del cantiere, che sostiene di non essere stato pagato completamente e di aver lavorato in condizioni difficili durante i lavori alla proprietà.

Il look di Bianca Censori in tribunale per il marito Kanye West

Il cambio look inaspettato di Bianca Censori

Per l’occasione Bianca Censori ha abbandonato completamente lo stile provocatorio che l’ha resa famosa negli ultimi anni, optando per un outfit decisamente più discreto. La designer si è presentata infatti con un completo total black composto da cardigan a maniche lunghe abbottonato fino al collo e gonna a tubino aderente, abbinati a décolleté argentate e a una grande borsa nera.

Il look di Bianca Censori in tribunale

A completare il look, i capelli raccolti in uno chignon tirato e un paio di occhiali sottili con montatura rotonda, un dettaglio che ha contribuito a renderla quasi irriconoscibile. Il cambio di stile non è casuale: in precedenza il giudice del caso, Brock T. Hammond, aveva ricordato a tutte le persone coinvolte nel processo di rispettare il codice di abbigliamento del tribunale, avvertendo che chi si fosse presentato con abiti ritenuti inappropriati o troppo provocatori non sarebbe stato ammesso in aula.

Kanye West e Bianca Censori alla cerimonia dei 67esimi Grammy, il 2 febbraio 2025

Il matrimonio con Kanye West e i look provocatori

Bianca Censori e Kanye West si sono sposati all’inizio del 2023 in privato, solo pochi mesi dopo il divorzio del rapper da Kim Kardashian. La designer australiana, che lavora per il brand Yeezy del cantante, è diventata rapidamente una presenza costante accanto all’artista, attirando l’attenzione dei media soprattutto per i suoi outfit estremamente audaci. Negli ultimi anni la coppia ha fatto parlare di sé per una serie di apparizioni pubbliche in cui Censori indossava abiti trasparenti, body minimal o look quasi inesistenti in cui era praticamente nuda, spesso accompagnata da West con abiti total black.

Bianca Censori in giro per Los Angeles il 25 febbraio 2026

Alcuni media americani e anche internazionali hanno ipotizzato che lo stile della designer, e non solo, sia fortemente influenzato dal marito, arrivando a parlare di una dinamica in cui il rapper controllerebbe l’immagine pubblica della moglie, anche se i due non hanno mai commentato direttamente queste voci. Proprio per questo il look sobrio sfoggiato in tribunale ha colpito particolarmente, segnando una rottura evidente (anche se probabilmente solo temporanea) con l’immagine provocatoria che negli ultimi anni aveva caratterizzato le loro apparizioni pubbliche.