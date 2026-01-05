Kylie Jenner veste italiano ai Critics Choice Awards: Timothée Chalamet vince e le dedica il discorso

Timothée Chalamet era con la compagna Kylie Jenner ai Critics Choice Awards. Ha vinto come Miglior attore e le ha detto “Ti amo” dal palco ritirando il premio.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai Critics Choice Awards 2026

Kylie Jenner e Timothée Chalamet ai Critics Choice Awards 2026 hanno fatto un'altra delle loro rarissime apparizioni pubbliche di coppia. Di recente molti pensavano che tra i due fosse finita. Le voci di una rottura erano circolate proprio perché per molto tempo non si sono fatti vedere insieme. In effetti sono piuttosto restii dinanzi alle macchine fotografiche e in questi anni hanno protetto molto la relazione, dando poco spazio a interferenze mediatiche, salvo poche eccezioni in concomitanza con grandi eventi o occasioni importanti. La partecipazione ai Critics Choice Awards è la conferma che i fan aspettavano. E in realtà questa volta, si sono lasciati andare un po' di più anche a parole, non solo coi fatti.

L'attore si è lanciato in una piccola dichiarazione d'amore nei confronti della compagna, quando è salito sul palco per ritirare il suo premio. Era infatti stato candidato nella categoria Miglior attore per l'interpretazione nel film Marty Supreme ed è riuscito a spuntarla sui "rivali" Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Michael B. Jordan, Wagner Moura. "Infine, vorrei solo ringraziare la mia compagna da tre anni – ha detto al termine del discorso – Ti amo, non potrei fare tutto questo senza di te. Grazie dal profondo del mio cuore". In platea, l'influencer era visibilmente emozionata per questa esternazione romantica, che le ha fatto venire gli occhi lucidi. È il primo commento pubblico sulla loro love story.

Kylie Jenner in Versace vintage

Per l'occasione, Kylie Jenner ha scelto un look d'archivio assieme agli stylist Mackenzie Grandquist e Alexandra Rose. È la creazione di un brand di cui indossa spesso le creazioni, un marchio caro a lei, ma anche alla sorella Kim Kardashian. Si tratta di un nome italiano: Versace. Il vestito fa parte della collezione Couture disegnata proprio da Gianni Versace nel 1996, un anno prima della sua tragica morte. Si tratta di un abito nero aderentissimo con spalline sottili, tempestato di paillettes, inserti laterali in pizzo e maxi scollatura.

Kylie Jenner e Timothée Chalamet

Il look è in perfetto Jenner-Kardashian style: la silhouette attillata è il loro must have irrinunciabile. Completo gessato blu con cravatta colorata e camicia candida, invece, per il suo fidanzato, che si è forse ispirato ai look anni '50 che indossa nel suo ultimo film. La coppia stavolta ha dato un'immagine più glamour rispetto a quella precedente, un look coordinato a tema in uno sgargiante arancione, riferimento cromatico al film in uscita.