Timothée Chalamet e Kylie Jenner, il look coordinato conferma che sono una coppia (e l’arancione non è casuale)

Timothée Chalamet e Kylie Jenner

Stanno insieme, non stanno insieme, stanno insieme, non stanno insieme: da settimane i fan della coppia si chiedevano quanto fossero fondati, i rumors su una rottura. E proprio quando ci si stava rassegnando alla fine della loro chiacchieratissima relazione, ecco che Timothée Chalamet e Kylie Jenner hanno stupito tutti con l'ennesima mossa inaspettata. I due non si vedevano insieme da tempo e questo aveva alimentato il gossip, facendo circolare veloci le voci sulla fine della storia. E invece i due piccioncini, piuttosto restii a parlare pubblicamente della vita privata di coppia, hanno deciso di uscire allo scoperto e con la verità. Il look di coppia sfoggiato alla première del film Marty Supreme, a Los Angeles, appare alquanto eloquente.

L'attore e l'imprenditrice hanno sfilato insieme sul red carpet, presentandosi con un look matchy matchy che lascia poco spazio a dubbi. Assoluto protagonista l'arancione. Lui ha scelto un completo di pelle, abbinato a una camicia dello stesso colore, stivaletti e a una borsa a tracolla nera a forma di racchetta da ping-pong, omaggio al suo ruolo nel film. Outfit perfettamente coordinato per lei: un abito cut-out in pieno Kardashian-Jenner style, con maxi scollatura e schiena nuda. Arancione persino il colore della manicure, per l'influencer, che non ha lasciato proprio nulla al caso, completando il tutto con vistosi gioielli in argento e un paio di décolleté, ovviamente color zucca come il resto.

Timothée Chalamet e Kylie Jenner in Chrome Hearts

I look sono stati disegnati dal marchio Chrome Hearts. La scelta del colore non è affatto casuale: è una nuance accesa e vivida, che però ha un riferimento cromatico al film in uscita. Proprio arancione è la tonalità della pallina da ping pong usata per le riprese. Marty Supreme, infatti, è la storia di un venditore di scarpe con un'irrefrenabile passione per il ping pong: uscirà nei cinema il 25 dicembre. L'apparizione di coppia sul red carpet del prossimo film dell'attore si aggiunge a una lista di uscite di coppia piuttosto breve, perché si sono sempre mantenuti piuttosto lontani dai riflettori e dagli eventi mondani. Erano insieme per ai David di Donatello a Roma, a maggio 2025, anche in quel caso con look abbinati total black. Il primo avvistamento insieme, invece, risale a un concerto di Beyoncé.