Il look di Kim Kardashian, al Super Bowl con Lewis Hamilton: a chi si ispira la frangetta finta

Kim Kardashian e Lewis Hamilton sono stati avvistati insieme al Super Bowl, erano seduti vicini sugli spalti a godersi lo show: è nata una coppia?

Kim Kardashian e Lewis Hamilton

I protagonisti del gossip, in questo momento, sono senz'altro loro: Kim Kardashian e Lewis Hamilton. Da giorni circolano indiscrezioni secondo cui i due sarebbero più che amici: sarebbe in corso una frequentazione. Sta dunque nascendo una coppia? È presto per dirlo, ma i rispettivi fan sono ovviamente già impazziti nel vederli per la prima volta ufficialmente insieme, sugli spalti del Super Bowl.

Per l'occasione, l'imprenditrice ha scelto un look total black, con maxi occhiali da sole e un vistoso choker. Ha anche dato un tocco nuovo al suo look, puntando su una frangia d'ispirazione anni Novanta. Dietro c'è Chris Appleton, il suo parrucchiere di fiducia, che infatti ha pubblicato sui social una foto della nuova acconciatura scrivendo: "Frangetta da Super Bowl". Non è una frangetta naturale, ma applicata con delle clip. È la stessa utilizzata in precedenza per un'altra occasione speciale: i CFDA Awards del 2023.

In quell'occasione l'hair stylist aveva spiegato a Vogue la fonte d'ispirazione principale: "Il look è stato ispirato dalla Pamela Anderson degli anni '90. Era un look molto più spettinato di quelli che avevamo fatto in precedenza e l'aggiunta di una frangia a ciocche gli ha dato un tocco vissuto. Ho seguito gli zigomi per posizionare le ciocche. Kim e io abbiamo lavorato visivamente, semplicemente prendendo i capelli e fissandoli con delle forcine".

Le fake bangs sono un'opzione perfetta per sperimentare senza stravolgere in modo drastico e definitivo l'immagine: l'ideale, per una come Kim Kardashian, che ama cambiare sempre look. Chissà con cosa stupirà al prossimo Met Gala e se sfilerà sul red carpet proprio con Lewis Hamilton: nel 2022, per esempio, ci era stata con Pete Davidson, poco prima della rottura. In realtà il campione di Formula 1 e la star dei reality si conoscono da tempo: le prime frequentazioni risalgono infatti al 2014, quando entrambi erano legati ad altre persone (lui con Nicole Scherzinger e lei con Kanye West).

Di recente si sono goduti un romantico weekend a Parigi: romantico e decisamente costoso, visto che la fuga segreta sarebbe costata circa 140 mila euro. Quello è stato il primo avvistamento, che ha innescato il succoso pettegolezzo. Ma la svolta è arrivata questa notte, quando sono stati visti insieme al Super Bowl, l'evento dell'anno. Si sono goduti la partita di football e lo show musicale dagli spalti, seduti l'uno accanto all'altra. Questa apparizione segna di fatto la loro prima uscita pubblica, dinanzi a occhi tutt'altro che indiscreti, visto che era impossibile non individuarli tra il pubblico. Questo avvistamento ha incrementato le voci del flirt in corso.