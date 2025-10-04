La drastica trasformazione di Kim Kardashian: stupisce col pixie cut

Kimm Kardashian ha detto addio alla chioma lunghissima e ha stupito tutti, alla sfilata di Alaia, coi capelli corti, imitando la madre Kris Jenner.

Non si può certo dire che Kim Kardashian non sappia come attirare l'attenzione e far parlare di sé: e il più delle volte si tratta dei suoi outfit. L'imprenditrice è volata a Parigi per la Fashion Week, appuntamento che la vede sempre in prima fila. Stavolta era ospite di una delle sfilate più attese in calendario. Ha fatto un ingresso sorprendente: ha stupito tutti con un drastico cambio look.

Il cambio look di Kim Kardashian

Kim Kardashian in questi anni ha cambiato immagine e hair look molte volte. Il caschetto biondo, la chioma corvina extra long, il biondo platino, il biondo ghiaccio, ha utilizzato extension e parrucche. Insomma, è una vera trasformista e lo ha confermato nuovamente. L'imprenditrice è volata a Parigi dove è in corso la Settimana della Moda, la settimana più fashion dell'anno. Ha partecipato allo show di Alaia, che ha portato in passerella la nuova collezione Primavera/Estate 2026. Al suo arrivo, l'influencer in total black ha catalizzato l'attenzione sorprendendo tutti. L'attenzione era tutti suoi suoi capelli.

Nessuno immaginava di vederla così diversa dal solito. Kim Kardashian, infatti, ha detto addio ai lunghi capelli neri a vantaggio di un taglio corto, un pixie cut. L'acconciatura è quella iconica di sua madre Kris Jenner, che li porta così da anni. Per Kim Kardashian, invece, è la prima volta con un hair look così drammatico, molto visto anche sulle passerelle Autunno/Inverno 2025-26. Difficile dire se li abbia realmente tagliati in modo così netto o se si tratti, più probabilmente, di una parrucca; se sia un colpo di testa spontaneo o un'esigenza dovuta a progetti professionali.

L'arrivo di Kim alle sfilate, infatti, in concomitanza con la promozione di un film in cui recita al fianco di Sarah Paulson, il legal drama di Ryan Murphy dal titolo All's Fair. È la storia di un avvocato divorzista di successo, proprietaria di uno studio legale tutto al femminile a Los Angeles. La première è prevista per il mese prossimo. La presenza di Kim Kardashian alla sfilata di Alaia, inoltre, fa seguito a quella di sua sorella Kylie in prima fila da Schiaparelli, dove ha sfilato anche l'altra sorella, Kendall Jenner. La moda è questione di famiglia.