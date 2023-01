Kim Kardashian mostra i suoi veri capelli: com’è senza extension e parrucche Pigiama, chioma bagnata e niente make up: Kim Kardashian è stata immortalata al naturale dalla figlia North West, stupendo i fan con la “vera” lunghezza dei capelli.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @kimkardashian e TikTok @kimandnorth

Prima mora poi bionda, come Marilyn Monroe, poi ancora più chiara, quasi color ghiaccio: lo scorso anno l'influencer e imprenditrice Kim Kardashian ci ha regalato una serie di incredibili trasformazioni in fatto di capelli. Alla vigilia di Natale però si è mostrata di nuovo con il suo inconfondibile colore nero corvino. Parrucca o realtà? A svelarlo ci ha pensato la figlia North West, che ha mostrato su TikTok i veri capelli della madre.

Kim Kardashian al naturale in pigiama

Kim Kardashian e la figlia maggiore, North, sono molto legate: condividono un account TikTok dove la bimba mostra alcuni momenti della loro quotidianità e si diverte a fare scherzi alla madre star dei reality. Ricordate quando fece finta di raderle le sopracciglia? Durante le feste natalizie North ha duettato con Kim Kardashian sulle note di Baby it's cold outside immortalandola al naturale: pigiama rosa, ovviamente del suo brand Skims, capelli bagnati e niente make up (ma non possiamo giurare sull'assenza di filtri).

Kim Kardashian in pigiama su TikTok @kimandnorth

Nella clip vediamo finalmente i ‘veri' capelli di Kim Kardashian, senza styling né extension: sono decisamente più corti di come siamo abituati a vederli, mossi e scalati, e arrivano circa alle spalle.

Leggi anche Kim Kardashian irriconoscibile: perché mostra il lato B con i jeans abbassati

Kim Kardashian con le extension bionde

Com'è cambiata Kim Kardashian dallo scorso anno

Kim Kardashian indiscutibilmente ha dominato la scena pop del 2022 regalandoci alcuni indimenticabili look: dall'abito di Marilyn Monroe al Met Gala ai look Balenciaga prima che la campagna scandalo mandasse in crisi i loro rapporti. Durante l'anno si è trasformata a suon di diete e allenamenti, come lei stessa ha raccontato. A maggio l'influencer ha stupito tutti abbandonando il suo famoso colore corvino per un biondo miele, salvo poi ripensarci in vista del 2023: il merito delle trasformazioni è del suo hair stylist di fiducia, Chris Appleton. Rimarrà mora per tutto il nuovo anno?