Kim Kardashian, com’è cambiata nell’ultimo anno: dalla dieta ai trattamenti estetici Avete notato che Kim Kardashian è cambiata in modo drastico nell’ultimo anno? Dopo aver perso oltre 7 kg per entrare nell’abito di Marilyn ha continuato a seguire un regime rigorosissimo: ecco tutto ciò che ha fatto per trasformare la sua silhouette.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian è stata tra le grandi protagoniste dell'anno che si è appena concluso e non solo perché ha raggiunto diversi successi professionali col suo brand di intimo, ha anche ufficializzato il divorzio da Kanye West e, come se non bastasse, ha spopolato durante le sfilate sui red carpet più ambiti al mondo. Come dimenticare, ad esempio, l'abito appartenuto a Marilyn Monroe che ha indossato al Met Gala 2022? Per farselo calzare a pennello ha seguito un durissimo training che le ha permesso di dimagrire in modo drastico, scatenando non poche polemiche a causa della dieta definita da molti "malsana". Ecco tutto quello che la diva ha fatto per modificare in modo tanto evidente la sua iconica silhouette.

Come ha fatto Kim Kardashian a dimagrire in 3 settimane

Avete notato che nell'ultimo anno Kim Kardashian è cambiata moltissimo? Basta confrontare le foto dell'inizio del 2022 con quelle può recenti per poterlo vedere con i propri occhi. La trasformazione è cominciata quando ha deciso di indossare l'abito di Marilyn Monroe al Met Gala. È stato proprio in quel momento che ha cominciato un dieta super restrittiva, eliminando carboidrati e zuccheri e consumando solo verdure e proteine "pulite". Ha poi indossato una tuta da sauna 2 volte al giorno e ha corso sul tapis roulant quotidianamente, arrivando a perdere oltre 7 chili in sole 3 settimane. Sebbene in molti abbiano definito "malsano" questo regime, il suo personal trainer l'ha difesa dicendo che si è semplicemente impegnata, facendo tutto in modo equilibrato.

Kim Kardashian con l’abito di Marilyn Monroe

Il trattamento estetico per la pancia piatta

Ad aiutare Kim a mettere in atto l'incredibile trasformazione è stato anche un trattamento estetico molto particolare: si chiama laser Morpheus e permette di stringere lo stomaco in poche sedute, anche se la cosa genera non poco dolore come lei stessa ha raccontato sui social. Oggi la Kardashian si definisce una perfetta "mutaforma", ovvero capace di entrare in qualsiasi vestito e in qualsiasi taglia senza particolare intoppi. Va fiera del fatto che ora riesce a indossare i campioni, cosa che nessuno avrebbe mai creduto possibile fino a qualche anno fa, quando era diventata famosa per le sue forme "esplosive". La "metamorfosi" di Kim sarà davvero legata solo a dei rimedi naturali al 100%?

Leggi anche Kim Kardashian segue la Barbie mania: in rosa dalla testa ai piedi si trasforma in una bambola