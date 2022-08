Kim Kardashian e il trattamento per avere la pancia piatta: “È doloroso ma ne vale la pena” Kim Kardashian ha sempre vantato una silhouette a clessidra impeccabile ma in quanti sanno qual è il suo segreto per avere la pancia piatta? Lo ha rivelato di recente sui social, dove si è mostrata alle prese con un trattamento molto particolare.

A cura di Valeria Paglionico

Kim Kardashian ha raggiunto il successo grazie al reality dedicato alla sua famiglia ma, una volta ottenuta la notorietà, è riuscita a costruire un vero e proprio "impero". Ad oggi può essere considerata imprenditrice: ha lanciato un brand d'abbigliamento e una collezione di make-up, diventandone sempre testimonial. Cura molto la sua immagine e, che sia su un red carpet o sui social, appare sempre perfetta e impeccabile. La cosa che in pochi sanno è che si serve di alcuni rimedi davvero originale per vantare la bellezza mozzafiato che da sempre la contraddistingue. Un esempio? Un trattamento estetico un tantino doloroso per avere la pancia piatta.

Il segreto della pancia piatta di Kim Kardashian

Credevate che per avere un addome piatto e scolpito come le star servisse solo abbinare dieta sana e attività fisica regolare? Vi sbagliavate e a rivelarlo è stata Kim Kardashian, che sui social si è mostrata alle prese con un trattamento laser molto particolare. La regina dei selfie ha fotografato la sua pancia in primo piano con accanto un macchinario futuristico che ha appena passato su tutta la zona: la pelle è arrossata ma incredibilmente tonica, proprio come dopo un intero anno di workout intensi. Nella didascalia ha poi scritto: "Questo è un punto di svolta. Ho fatto il laser Morpheus per "stringere" il mio stomaco. Penso che sia il mio laser preferito: è doloroso ma ne vale la pena".

Kim Kardashian fa il laser Morpheus sulla pancia

Cos'è il laser Morpheus?

Non è la prima volta che Kim Kardashian si sottopone a un trattamento di bellezza, anzi, in più di un'occasione ha dichiarato di essere ossessionata dalla cura della pelle e di voler condividere tutti i suoi segreti con i followers. Quali sarebbero gli effetti benefici del "nuovo" laser Morpheus? Si tratta di radiofrequenza modulare minimamente invasiva, utile a rassodare la pelle di viso, collo, braccia e tutte le altre parti del corpo che tendono a cedere con l'avanzare dell'età. I risultati avrebbero soddisfatto così tanto la diva da averla spinta a posare con un audace look total black con dei tagli cut-out all'altezza dello stomaco.